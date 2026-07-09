Gilberto Mora llama la atención de un GIGANTE de Inglaterra; ¿cuántos millones pagarían por él?

La participación de Gilberto Mora con la Selección de México no ha pasado desapercibida, pues pese al error que tuvo ante Inglaterra expertos consideran que hizo una Copa Mundial de la FIFA 2026 que superó las expectativas de acuerdo con la edad que tiene.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Ante esta situación, el actual jugador de los Xolos de Tijuana, quien cuenta con 17 años de edad, ha llamado la atención de distintos equipos del viejo continente. Uno de ellos proviene directamente de la Premier, mismo que tiene en mente pagar millones de dólares por Gilberto Mora.

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar el Liverpool por Gilberto Mora?

De acuerdo con información de El Heraldo Deportes, el Liverpool de Inglaterra es uno de los equipos que tiene en mente fichar a Gilberto Mora una vez que cumpla la mayoría de edad, pues cabe mencionar que el jugador no puede salir de México hasta que tenga 18 años.

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🚨 Gilberto Mora, en el radar del Liverpool 🇲🇽#LFC habría iniciado contactos con el entorno del joven talento mexicano y estudia la posibilidad de alcanzar un preacuerdo con Club Tijuana.



💰 Cláusula estimada: 20M€

📄 El jugador no podrá fichar hasta cumplir 18 años en… pic.twitter.com/vHFniZLn2Y — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) July 7, 2026

La fuente detalla que el gigante de la Premier League habría iniciado los primeros contactos para conocer las condiciones actuales de Gilberto Mora, esto en función de una posible negociación y la postura no solo del jugador, sino del equipo al que pertenece, los Xolos de Tijuana.

Ante ello, el portal TeamTalk menciona que el precio de Gilberto Mora ya ascendería a los 40 millones de euros, una cifra que, si bien refleja el potencial que tiene el mexicano, es un tanto elevada en relación a lo que se hablaba de él antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Gilberto Mora estará con la Selección Mexicana en el Mundial 2030?

Con 21 años de edad para el 2030, se espera que Gilberto Mora no solo forme parte del siguiente Mundial, sino que sea uno de los elementos más importantes en el nuevo desarrollo que el cuadro nacional tendrá de la mano de Rafael Márquez, técnico del combinado azteca a partir de ahora.