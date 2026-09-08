Liverpool vs Atlético de Madrid; dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Champions League

El futbol de élite europea inicia sus actividades del año 2026-27 y uno de los encuentros más atractivos es el Liverpool vs Atlético de Madrid. La campaña de Champions League inicia de manera poderosa para ambos clubes, que tienen exigencias altísimas entre los mejores clubes de Europa. Por ello, he aquí este artículo con la información más completa sobre dónde ver EN VIVO el duelo a disputarse en Anfield.

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¿Qué esperar del Liverpool vs Atlético de Madrid de la Jornada 1 de Champions League?

El conjunto inglés es uno de los clubes más relevantes del entorno y está en una etapa que se percibe con ciertas dudas. De nueva cuenta la directiva trajo elementos de peso, esto para que Andoni Iraola levante al equipo que se quedó bastante corto el año pasado. Y en esta fecha uno de UCL tiene una oportunidad de oro para esperanzar a sus aficionados, quienes anhelan una excelente temporada europea.

Mientras tanto, los colchoneros se encuentran en la misión de salir de zonas realmente oscuras que se presentaron previo al inicio de campaña con todo el escándalo de Julián Álvarez. En la liga el inicio ha sido tambaleante y llegan directamente con una derrota por goleada ante el Athletic Club. Y como si no tuvieran suficientes problemas, la Jornada 1 de la Copa de Europa les cruza con el Liverpool en Inglaterra.

Posibles alineaciones Liverpool vs Atlético de Madrid

Probable alineación Liverpool - DT Andoni Iraola - Alisson; Van Dijk, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez y Ronald Araújo; Mac Allister y Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Bradley Barcola, Florian Wirtz; y Alexander isak.

DT Andoni Iraola - Alisson; Van Dijk, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez y Ronald Araújo; Mac Allister y Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Bradley Barcola, Florian Wirtz; y Alexander isak. Probable alineación Atlético de Madrid - DT Diego Simeone - Jan Oblak; David Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Marcos Llorente; Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone y Ademola Lookman; Álex Baena y Julián Álvarez.

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs Atlético de Madrid de la Champions League?

Aunque se hablaba de otras opciones que obtendrían los derechos de la Liga de Campeones de la UEFA, este año son de nueva cuenta dos plataformas streaming las que tienen presencia también en la televisión de paga. HBO Max (TNT Sports) y Fox One siguen siendo los espacios donde se puede ver la UCL completamente en vivo. Específicamente, este juego se transmitirá por la segunda opción mencionada.