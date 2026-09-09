Liverpool 0-0 Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY miércoles 9 de septiembre, partido de la primera ronda de la Champions League; Marcador online

Este miércoles 9 de septiembre del 2026, sigue la actividad de la primera fecha de la Champions League y uno de los encuentros llamativos del día es el Liverpool vs Atlético de Madrid que inicia en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

El encuentro se va a disputar en el Estadio Anfield, ambos equipos buscan iniciar con el pie derecho en uno de los torneos con mayor importancia en Europa.

Alineaciones confirmadas Liverpool vs Atlético de Madrid

Alineación de Liverpool

Portero: Alisson

Defensas: Araújo, Jacquet, van DIjk y Kerkez

Mediocampistas: Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Wirtz y Barcola

Delanteros: Isak

Alineación de Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Hancko, Pubill, Romero, Llorente

Mediocampistas: Baena, Koke, Barrios y Simeone

Delanteros: Álvarez y Lee

Así llegan Liverpool y Atlético de Madrid

Liverpool llega de estar en el sexto lugar de la tabla con solo cinco puntos conseguidos al tener una victoria y dos empates en la Premier League. Llegan con un ritmo considerable en el terreno de juego.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega en el sexto lugar de LaLiga con siete puntos conseguidos tras dos victorias, un empate y una derrota.