Liverpool 0-0 Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY miércoles 9 de septiembre, partido de la primera ronda de la Champions League; Marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido del Liverpool vs Atlético de Madrid, encuentro de la primera ronda de la Champions League 2026
Este miércoles 9 de septiembre del 2026, sigue la actividad de la primera fecha de la Champions League y uno de los encuentros llamativos del día es el Liverpool vs Atlético de Madrid que inicia en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
El encuentro se va a disputar en el Estadio Anfield, ambos equipos buscan iniciar con el pie derecho en uno de los torneos con mayor importancia en Europa.
Alineaciones confirmadas Liverpool vs Atlético de Madrid
Alineación de Liverpool
Portero: Alisson
Defensas: Araújo, Jacquet, van DIjk y Kerkez
Mediocampistas: Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Wirtz y Barcola
Delanteros: Isak
Alineación de Atlético de Madrid
Portero: Oblak
Defensas: Hancko, Pubill, Romero, Llorente
Mediocampistas: Baena, Koke, Barrios y Simeone
Delanteros: Álvarez y Lee
Así llegan Liverpool y Atlético de Madrid
Liverpool llega de estar en el sexto lugar de la tabla con solo cinco puntos conseguidos al tener una victoria y dos empates en la Premier League. Llegan con un ritmo considerable en el terreno de juego.
Por su parte, el Atlético de Madrid llega en el sexto lugar de LaLiga con siete puntos conseguidos tras dos victorias, un empate y una derrota.