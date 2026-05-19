El futbolista de Rayados que podría resurgir con la llegada de Matías Almeyda

Ante la inminente llegada de Matías Almeyda al banquillo de los Rayados, también ha crecido la expectativa de que pueda resurgir uno de los futbolistas de mayor renombre que tiene el club regiomontano.

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Se trata del atacante Lucas Ocampos, quien en los últimos meses ha estado lejos de su mejor nivel, pero que ahora contará con la confianza de estar junto al director técnico que lo debutó profesionalmente.

Una historia que se remonta cuando coincidieron en el River Plate como compañeros, ya que “Pura Sangre” con apenas 15 años de edad tuvo la oportunidad de entrenar con el “Pelado”, en ese entonces uno de los experimentados del grupo. Incluso relata el propio Matías que Lucas le hizo dos túneles que se le quedaron muy grabados, por las cualidades del joven. Así que cuando Almeyda dos años después tomó el cargo como entrenador de los “Millonarios” decidió debutarlo a sus 17 años de edad.

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Esto fue el inicio de una prometedora carrera que llevó a Ocampos hacia el futbol europeo, en donde aterrizó primero en Mónaco, luego se fue al Olympique de Marsella, para seguir con una aventura italiana por el Genoa y AC Milán, hasta brillar con el Sevilla de España.

Fue por esta gran trayectoria que la directiva del Monterrey apostó por firmarlo en el verano del 2024, en busca de un atacante con cualidades diferentes al mercado de la Liga BBVA MX.

Los números de Ocampos

El delantero argentino arribó con buenas sensaciones en su primer torneo en los Rayados, en el que fue pieza clave para que el club albiazul llegara hasta la final del Apertura 2024, en la que cayeron ante el América. Sin embargo, después “Pura Sangre” ha tenido varios altibajos muy marcados, además de algunas polémicas extra cancha que han impedido que sea una de las figuras del equipo de la “Sultana del Norte”.

En los 56 partidos que tiene disputados en liga, Lucas Ocampos registra 9 goles y 11 asistencias. Mientras que en competencias internacionales entre Leagues Cup, Mundial de Clubes y Concacaf Champions Cup, solo suma una anotación en 11 encuentros.

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