Christian Martinoli, analista de Azteca Deportes, sobre Joel Huiqui en Cruz Azul: “No se apellidara ‘Huiquilini’ que ya tendría continuidad”

Con apenas cinco partidos dirigidos Joel Huiqui llegó a la Final del Clausura 2026 y buscará conquistar el título de la Liga BBVA MX para convertirse en el director técnico con menos juegos en coronarse; sin embargo, este logro no le garantiza la continuidad en el banquillo de Cruz Azul y Christian Martinoli, analista de Azteca Deportes, estalló por la falta de oportunidades para los estrategas mexicanos.

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Christian Martinoli: "No se llamara 'Huiquilini' porque tendría segura la continuidad"

Sin importar su marca de cuatro victorias y un empate y de llevar a Cruz Azul a la Final del Clausura 2026, la continuidad de Joel Huiqui no está asegurada y tras finalizar el torneo la directiva se reunirá para analizar si es conveniente mantener al mexicano en el banquillo.

Esta postura fue criticada por Christian Martinoli, analista de Azteca Deportes, muy a su estilo ya que aseguró que si Huiqui tuviera otra nacionalidad tendría su puesto seguro en la dirección técnica de La Máquina.

"Yo entiendo la postura de la directiva de decir: 'A ver, tranquilos. No podemos ratificar desde ahora a Joel Huiqui'. Tiene cinco partidos dirigidos, aunque sea campeón tienes que poner sobre la mesa los pros y contras, procesos, experiencias y todo lo que ha logrado y después tomas la decisión de si le das o no la oportunidad porque ya empiezan las voces a decir que es el indicado de aquí a 10 años. ¡Por favor! Sabiendo como funciona el futbol mexicano, lo dejas y a la fecha siete trae tres partidos consecutivos sin ganar lo echan", expuso Warrior sobre las razones por las que se debe analizar la continuidad de Huiqui.

¿Debería Joel Huiqui seguir como director técnico de la ‘Máquina’? 🤔



El mexicano llevó a Cruz Azul a la final del Clausura 2026, esto después de remontar una serie ante Chivas 🚂#LaMesaProtagonista pic.twitter.com/Rj9Qgh2SIV — Los Protagonistas (@losprota) May 19, 2026

Martinoli no se quedó callado y expresó que si Huiqui tuviera otro apellido y otra nacionalidad se quedaría como director técnico sin cuestionamientos.

"No se apellidara 'Huiquilini' porque ya tendría continuidad. No fuera 'Da Costahuiqui' porque también" sentenció Martinoli en la mesa de Los Protagonistas.

"Cuantas veces no le dieron el Cruz Azul a Moreno y no pasó nada. A Huiqui se lo dieron y en cinco partidos los tiene ahi (en la Final)", agregó.

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