Llegó a valer más de 1,300 MILLONES, ganó el Golden Boy y ahora jugará en la Liga BBVA MX

Este viernes 12 de septiembre del 2025, el conjunto de Rayados de Monterrey confirmó el fichaje de Anthony Martial . El delantero centro es nuevo jugador de la Liga BBVA MX, convirtiéndose en uno de los BOMBAZOS del Apertura 2025 al ser un futbolista que llegó a valer 65 millones de euros, según transfermarkt, lo que es más de 1,300 millones de pesos y fue ganador del Golden Boy.

¡El saludo de @AnthonyMartial a toda La Pandilla!🇫🇷🙌🏼



¡Ya te estamos esperando en la Casa Rayada!🏟️💙 pic.twitter.com/gmD31hwFVG — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

El valor de Anthony Martial

Anthony llega a Rayados con un valor de 7,5 millones de euros, según transfermarkt. Es el primer jugador francés en el club de Monterrey y buscará convertirse en la figura del equipo.

Nuestro atacante @AnthonyMartial en sus pruebas físicas y médicas.📊📋 pic.twitter.com/2520YX1feV — Rayados (@Rayados) September 13, 2025

En el 2018, llegó a valer 65 millones de euros, lo que equivale a más de 1,300 millones de pesos mexicanos. Por lo que su calidad es única y a sus 29 años de edad, todavía le puede aportar mucho a la pandilla.

Los números de Anthony Martial

Anthony Martial llega a Rayados luego de tener 442 partidos disputados en Europa con un total de 26,842 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar 123 goles y dar 65 asistencias.

Su mejor rendimiento fue con el Manchester United, con el que disputó 317 partidos, marcó 90 goles y dio 54 asistencias. Conquistó títulos como: la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

Martial ha ganado el mismo premio que Messi, Lamine Yamal y Bellingham

Martial es un delantero consolidado, su gran nivel lo llevó a ganar el Golden Boy en 2015. El premio reconoce al mejor futbolista joven de Europa.

En la lista de ganadores se encuentran figuras como: Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal, entre otros.