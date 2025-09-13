deportes
Llegó a valer más de 1,300 MILLONES, ganó el Golden Boy y ahora jugará en la Liga BBVA MX

Para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, llegó de refuerzo un delantero centro francés que jugó en el Manchester United y ganó la UEFA Nations League

Anthony Martial
@martial_9
Anthony Martial está a punto de convertirse en jugador de Rayados, club que tendría una alineación de luho
Iván Vilchis
Liga MX
Este viernes 12 de septiembre del 2025, el conjunto de Rayados de Monterrey confirmó el fichaje de Anthony Martial . El delantero centro es nuevo jugador de la Liga BBVA MX, convirtiéndose en uno de los BOMBAZOS del Apertura 2025 al ser un futbolista que llegó a valer 65 millones de euros, según transfermarkt, lo que es más de 1,300 millones de pesos y fue ganador del Golden Boy.

El valor de Anthony Martial

Anthony llega a Rayados con un valor de 7,5 millones de euros, según transfermarkt. Es el primer jugador francés en el club de Monterrey y buscará convertirse en la figura del equipo.

En el 2018, llegó a valer 65 millones de euros, lo que equivale a más de 1,300 millones de pesos mexicanos. Por lo que su calidad es única y a sus 29 años de edad, todavía le puede aportar mucho a la pandilla.

Los números de Anthony Martial

Anthony Martial llega a Rayados luego de tener 442 partidos disputados en Europa con un total de 26,842 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar 123 goles y dar 65 asistencias.

Su mejor rendimiento fue con el Manchester United, con el que disputó 317 partidos, marcó 90 goles y dio 54 asistencias. Conquistó títulos como: la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

Martial ha ganado el mismo premio que Messi, Lamine Yamal y Bellingham

Martial es un delantero consolidado, su gran nivel lo llevó a ganar el Golden Boy en 2015. El premio reconoce al mejor futbolista joven de Europa.

En la lista de ganadores se encuentran figuras como: Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal, entre otros.

