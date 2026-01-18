Llegó al América como crack y terminó peleado con la afición

La Liga MX ha sido un destino atractivo para futbolistas sudamericanos que buscan dar un salto en sus carreras. Sin embargo, no todos logran adaptarse ni cumplir con las altas expectativas que generan desde su llegada. Así le ha sucedido en varias oportunidades al América .

¡GOLAZO DE FRANCISCO NEVAREZ | Mazatlan 0 - 1 Juárez | J1 | Clausura 2026

Un caso fue el de Lucas Castromán. El delantero argentino arribó al Club América con cartel de figura, pero su paso por la Liga MX terminó siendo tan breve como decepcionante. Había brillado en Argentina con Vélez Sarsfield y su fichaje por las Águilas despertó ilusión entre los aficionados.

La directiva apostó fuerte por el jugador sudamericano, tanto en lo deportivo como en lo económico. Pero con el paso de los partidos la relación entre el jugador y la afición comenzó a deteriorarse, hasta convertirse en uno de los episodios más recordados de fichajes fallidos en el club.

El recibimiento de Lucas Castromán se convirtió en anécdota

La llegada de Lucas Castromán a México estuvo rodeada de curiosidad y elogios que el propio futbolista tardó en comprender. En su arribo al aeropuerto, la prensa y algunos aficionados lo recibieron con titulares llamativos. Uno lo calificaba como "el gran trabuco argentino", una expresión que en ese momento le generó confusión.

Allá por 2006, el argentino relató en una entrevista: "Apenas llegué pregunté qué significaba 'trabuco' acá". Tras la explicación (que significa fuerte, potente, goleador), el delantero respiró aliviado. Pero aquel recibimiento entusiasta contrastaría rápidamente con lo que ocurrió dentro del campo de juego: nunca logró reflejar esas virtudes que tanto se destacaban.

Un paso sin goles y una relación rota con la afición del América

El desempeño de Castromán con la camiseta del América estuvo muy lejos de lo esperado. El club invirtió cerca de 3 millones de dólares por su fichaje. Pero el argentino que actualmente tiene 45 años disputó apenas 20 partidos oficiales sin poder marcar un solo gol en 736 minutos de juego.

La falta de resultados y la presión propia de un club grande como el América terminaron por romper la paciencia de la afición, que pasó de la ilusión inicial a la crítica constante. Sin respaldo en la tribuna ni continuidad en el equipo, Castromán se marchó de México sin pena ni gloria.