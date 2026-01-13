Miguel Borja todavía no firma con Cruz Azul y crecen las expectativas sobre un fichaje fallido

Cruz Azul ya disfrutó del debut de Agustín Palavecino como futbolista cementero, sin embargo, aún no hay noticias respecto a Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano tenía todos los papeles para convertirse en el primer refuerzo de La Máquina de este mercado invernal, pero las negociaciones se fueron estirando y, en estos momentos, el fichaje está más cerca de caerse que de concretarse.

La razón por la que Cruz Azul aún no firmó a Borja

Existen varios motivos por los que el ex River Plate aún no firmó contrato con Cruz Azul. Uno de ellos tiene que ver con las plazas de NFM (No Formado en México), pues el conjunto de Nicolás Larcamón no cuenta con cupos disponibles tras el regreso de Camilo Cándido desde Atlético Nacional, por lo que sí o sí necesitan liberar una plaza para que Borja pueda firmar su contrato con la institución cementera.

Miguel Borja aún no firma con Cruz Azul|Cristian de Marchena/Mexsport

En este contexto, los jugadores que más probabilidades tienen de salir de La Noria son el propio Cándido y Mateusz Bogusz. Ninguno de los dos jugadores será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Larcamón, por lo que están buscando acomodo en otros clubes. El lateral podría regresar a Sudamérica, mientras que el mediocampista polaco tiene ofertas de la MLS, aunque nada concreto hasta el momento.

#CruzAzul🚂



La situación por la que no ha firmado Miguel Borja, no es por temas económicos.



Es porque no hay plazas de NFM. Al haber regresado Camilo Candido pasa a contar, por eso necesitan liberar el cupo del Candido o Bogusz.



En cuanto pase eso, Borja firmará. pic.twitter.com/Of8XfLl0HW — Daniel Sandoval (@DanielBSandoval) January 13, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Borja regresó a Colombia

El ‘Colibrí’ ya se encontraba en Ciudad de México para firmar contrato con Cruz Azul, pero esta situación no cayó para nada bien en el futbolista colombiano, quien decidió regresar a su país natal hasta que el club pueda resolver la situación. Es una realidad que el fichaje de Borja comienza a tambalear, pero hasta este momento, las negociaciones aún se encuentran en pie y su llegada a La Noria no está caída.

De esta manera, el futbolista de 32 años no estará disponible para afrontar la Jornada 2 del Clausura 2026, donde Cruz Azul enfrentará a Atlas en condición de local. Un golpe duro para Borja, quien todavía no ha tenido la posibilidad de entrenar junto con sus compañeros y quien llegaría a La Máquina con nulo roce con el grupo, factor que podría ser crucial en su desempeño durante los partidos.