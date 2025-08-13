El Porto quiere también a este crack de Chivas: ya son 3 clubs los que se lo pelean y vale 2.5 millones

Chivas seguiría exportando jugadores a Europa este mercado. Además del interés del Brujas y del PSV, ahora se suma el Porto por los servicios de Hugo Camberos, canterano que desde hace un par de torneos provocó que los visores lo voltearan a ver, ya que según Transfermarkt su valor actualmente es de 2.5 millones de euros. Sin embargo, el Rebaño no quiere que ejecuten la cláusula de rescisión de Camberos por una razón.

El extremo derecho de las Chivas, es un futbolista que llama mucho la atención por su gran velocidad y desequilibrio por las bandas. Desde su debut dio de qué hablar y pese a su bajo costo, el Rebaño pediría mucho más por sus servicios, pero si logra salir del Guadalajara se sumaría a la baja de Mateo Chávez quien llegó al AZ Alkmaar y también a Dylan Guajardo, quien se supone que irá al viejo continente.

@camberos.58 Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas

Camberos, la nueva joya de Chivas que quieren en Europa

Hugo Camberos de tan solamente 18 años es la joya de las Chivas y desde hace varios meses el Brujas de Bélgica se interesó en él e incluso lanzó una oferta formal por el futbolista, pero al paso de los días se le sumó el PSV y ahora el Porto. En estos dos últimos equipos de Europa han jugado varios mexicanos y han sido muy exitosos, por lo que llegar a una de estas dos ligas no suena tan descabellado.

También te puede interesar:



Francesco Farioli es el actual entrenador del Porto, tras la salida del argentino Martín Anselmi, y los Dragones pintan como la mejor decisión para que Camberos tome otro rumbo en su carrera. Por otra parte, su representante, quien es el mismo que el de Mateo Chávez, quiere que su cliente también cumpla el sueño de militar en el viejo continente.

Hugo Camberos tiene pocos minutos en el actual torneo de Chivas

De la mano de Gabriel Milito, nuevo entrenador de las Chivas, Hugo Camberos solamente suma 78 minutos y no ha jugado ningún partido como titular. Al no ser tanto del interés del entrenador, podría facilitar su salida del Guadalajara y ante las pantallas de ChivasTV, canal local del equipo, respaldó las decisiones del timonel argentino.

“El profe trabaja sus partidos, sabe a quién meter y quién dejar en la banca para revolucionar el partido. Me toca entrar en el segundo tiempo y bueno, intento hacerlo de la mejor manera”, dijo el futbolista originario de Autlán de Navarro.