Nota

Increíble: el luchador L.A Park cambiará de nombre por una razón que nadie puede creer

Uno de los luchadores más icónicos de México se hizo viral en las redes sociales por cambiar su nombre y autonombrarse de otra manera; L.A Park sorprendió

Lucha Libre AAA Worldwide
José Alejandro
Lucha Azteca
L.A Park sorprendió a todos los fanáticos de la lucha libre por cambiarse el nombre, algo insólito para sus seguidores, pues lo hizo a través de las redes sociales. El icónico personaje se volvió viral al revelar que ahora llevará por nombre Linkin Park, tal cual como una banda de rock estadounidense. Pero ello tiene una razón que nadie puede creer, tal como su ausencia en Triplemanía XXXII, función en a que su colega El Hijo de Vikingo tendrá un duro desafío .

El luchador mexicano publicó en sus redes sociales un humorístico video en el que pide que ya no lo llamen más como L.A Park, pues él se debe a la gente y el publicó ya lo bautizó con otro nombre. “Cómo L.A Park, por favor, yo soy del pueblo y el pueblo ya me nombró. De ahora en adelante soy Don Linkin Park, L.A Park ya no”, detalló L.A Park quien golpeó a aficionado con los puños y le dio un par de sillazos en una función .

Comentarios en publicaciones de L.A Park
Adolfo Tapia Ibarra

¿Cuál es la verdad del cambio de nombre de L.A Park?

L.A Park se ha subido al tren del meme de sus aficionados, pues en sus publicaciones de Facebook es muy común que haya comentarios en los que le cambian de nombre, todo aquello que termine con Park, como “Jurassic Park”, “Tetra Park” y “South Park”, por mencionar algunos.

El luchador mexicano compartió en el video en el que dice cambiarse de nombre solo para promocionar una función de lucha libre en la que estarán tanto él como sus hijos con la facción llamada La Familia Real. “Este domingo vamos a estar en Ciudad Juárez, 31 de agosto, en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos”.

Por lo anterior, el cambio de nombre de L.A Park solo fue sarcástico, pues el objetivo de ello solo fue entrar en la dinámica con su público que le ha dado tanto desde que en 1992 comenzó a portar el personaje de La Parka, que posteriormente evolucionaría al que ahora conocemos por problemas legales con Triple A.

