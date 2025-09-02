TV Azteca transmitirá los partidos de México en la Fecha FIFA de septiembre

La Selección Mexicana vuelve a la acción este mes de septiembre en la Fecha FIFA, y TV Azteca estará presente para llevar toda la emoción de los partidos de preparación ante Japón y Corea del Sur, dos potencias asiáticas que prometen poner a prueba el nivel del combinado azteca.

Selección Mexicana | lo que dejó el microciclo de Aguirre y los 24 convocados

¿Cuándo y dónde jugará México ante Japón y Corea del Sur?

Los encuentros se disputarán en territorio estadounidense como parte de la gira de preparación rumbo al Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones.

México vs Japón

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Sábado 6 de septiembre de 2025 Hora: 20:00 (Tiempo del Centro de México)

20:00 (Tiempo del Centro de México) Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum, California, EE.UU.

México vs Corea del Sur

Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025

Martes 9 de septiembre de 2025 Hora: 19:00 (Tiempo del Centro de México)

19:00 (Tiempo del Centro de México) Estadio: Geodis Park, Nashville, EE.UU.

Ambos partidos serán transmitidos en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración estelar de Christian Martinoli, los comentarios de Luis García, y el análisis táctico de Jorge Campos y Zague, quienes ya se preparan para llevar a los aficionados toda la intensidad de estos duelos internacionales.

La Selección, dirigida por Javier Aguirre, buscará afinar detalles tácticos y probar variantes en su esquema, especialmente en zonas clave como el mediocampo y la defensa. Se espera que figuras como Santiago Giménez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez tengan minutos importantes, mientras que jóvenes como Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz podrían sumar experiencia internacional.

¿Qué figuras de Japón y Corea del Sur jugarán ante México?

Japón llega con una generación consolidada que incluye a Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma, mientras que Corea del Sur contará con su estrella Heung-Min Son, lo que convierte estos partidos en pruebas de alto nivel para México .

TV Azteca refuerza así su compromiso con la afición mexicana, ofreciendo cobertura completa antes, durante y después de los partidos, incluyendo análisis, entrevistas exclusivas y contenido digital en todas sus plataformas.

La cita está hecha: dos rivales exigentes, una Selección en construcción y la mejor narración del futbol mexicano para este septiembre,

