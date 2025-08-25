Lleva cinco goles en ocho partidos en la Liga BBVA MX, es la sensación en México y ya lo buscan en Europa

En los últimos meses solamente hay un nombre que empieza a sonar con mucha fuerza. Gilberto Mora, de los Xolos, futbolista de tan solamente 16 años de edad es la sensación de la Liga BBVA MX, la selección mexicana y en Europa ya lo buscan. El atacante de los de Tijuana suma cinco goles en sus últimos ocho partidos y entrenador que lo ve jugar lo llena de elogios.

El fin de semana Gilberto Mora fue una pieza fundamental para el empate de los Xolos contra las Chivas , lo malo es que su equipo dejó ir una ventaja de tres goles y terminó compartiendo unidades con los rojiblancos, después de que el resultado pintaba para ser una goleada.

@yosoy8a Gilberto Mora supera en valor de mercado a Memo Ochoa, uno de los cracks de antaño de México

Gilberto Mora es la gran promesa del futbol mexicano

En el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX los Xolos de Tijuana de la mano de Sebastián Abreu suman nueve puntos y se encuentra en la posición siente, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. En su momento “El Loco”, entrenador de los fronterizos aseguró que “va a ser Gilberto (Mora) y 10 más. La personalidad que mostró este chico me deja en claro de que estoy con algo excepcional y como excepcional lo tengo que tratar así”.

Gilberto Mora suma en el reciente campeonato seis juegos, cinco de ellos de titular y dos goles, acumulando 393 minutos, con cero amarillas y la misma cantidad de roja. Se dice que Gilberto Mora recibió ofertas del futbol mexicano, pero fueran rechazadas y actualmente el equipo rojinegro analiza propuestas de Europa, pero se toman el tiempo con tranquilidad, pues el futbolista no podría jugar en el Viejo Continente ya que aún no es mayor de edad.

El próximo duelo de los Xolos es ante el Necaxa el 31 de agosto, posteriormente éntrenla al Atlético de San Luis, al León, al Santo y hasta la Jornada 11 se le empieza a complicado el panorama cuando choque contra el Cruz Azul y el Monterrey.