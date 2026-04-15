LMB 2026: Revelan el costo de los boletos para el juego inaugural entre Diablos Rojos y Piratas

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, una de las más importantes que hay en el país. Por tal motivo, aquí conocerás el costo de los boletos del duelo inaugural de la LMB entre los Diablos Rojos ante los Piratas de Campeche.

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Los Diablos Rojos del México llegan a esta temporada como los actuales campeones de la LMB y, en esencia, como la institución a vencer en el diamante. Los Piratas de Campeche, por su parte, desean demostrar de qué están hecho no solo como locales, sino también de visita.

LMB: ¿Cuánto cuestan los boletos para el juego entre los Diablos Rojos y los Piratas?

Lo primero que tienes que saber es que el inicio de la temporada 2026 - 2027 de la LMB se llevará a cabo el 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú con el duelo entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, mismo que comenzará en punto de las 20:00 horas.

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Los boletos ya se encuentran disponibles con precios muy variados entre sí, pues mientras en la Grada de Jardines y la Berma de Jardines los costos son de 150 y 180 pesos, la zonas altas, platea central y lateral están entre los 280 y los 350 pesos. La platea baja central está en 520, mientras que los accesos VIP están en 1,350 pesos.

Ten en cuenta que el Estadio Alfredo Harp Helú cuenta con un servicio de estacionamiento para los aficionados, mismo que tiene un costo general de 200 pesos. Aquellos que deseen mayor seguridad cuentan con el estacionamiento limitado, el cual, aunque cuenta con disponibilidad limitada, también vale 200 pesos.

¿Cómo llegar al Estadio Alfredo Harp Helú?

El Estadio Alfredo Harp Helú, inmueble en donde juegan los Diablos Rojos del México, se encuentra en la capital del país. De hecho, la forma más sencilla de llegar es a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que lo único que debes hacer es descender en la Estación Puebla de la Línea 9 (café).