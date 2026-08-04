¡HISTÓRICO! LMB revela los ejemplares castigos a peloteros tras bronca en el Acereros de Monclova vs Toros de Tijuana

La Liga Mexicana de Béisbol Banorte (LMB) reveló las sanciones impuestas a los jugadores de los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana tras el enfrentamiento ocurrido el pasado domingo 2 de agosto en el tercer juego de la serie en donde el pelotero venezolano Danry Vásquez golpeó a Rodolfo Amador.

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LMB reveló sanciones a jugadores de Acereros y Toros

Danry Vásquez golpeó en el rostro a Rodolfo Amador durante la parte baja de la cuarta entrada luego de que el venezolano fuera retirado en una jugada en la tercera base tras una rola por el cuadro.

"La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión", señaló la LMB.

La LMB informó que Danry Vásquez recibió una sanción por tiempo indefinido, además de una multa económica por sus acciones antideportivas, mientras que por parte de Acereros Ryan Hernández fue el más castigado al recibir una suspensión de seis juegos.

Vásquez cuenta con un amplio historial de violencia que lo privaron de debutar en la MLB, luego de agredir a su pareja en el 2016 lo que le valió una suspensión indefinida y su salida de Astros, pero luego de que se revelara el video fue despedido de su equipo en la Liga Independiente.

Tag me out and I’ll knock you out



Massive brawl in this Mexican Baseball League pic.twitter.com/BIqjmpekZK — BaseballHistoryNut (@nut_history) August 3, 2026

Sanciones para jugadores tras pelea en Acereros de Monclova vs Toros de Tijuana

Acereros:

Al jugador Ryan Hernández se le suspende seis juegos y se le aplica una multa.



Al lanzador Wilmer Ríos se le suspende cuatro juegos y se le aplica una multa.



Al coach Carlos Alberto Gastélum se le suspende tres juegos y se le aplica una multa.



Al jugador Alan Trejo se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.



Al jugador Jecksson Flores se le suspende un juego y se le aplica una multa.

Toros:

Al jugador Danry Vásquez se le suspende de manera indefinida y se le aplica una multa.



Al lanzador Adonis Medina se le suspende cinco juegos y se le aplica una multa.



Al coach Luis Ugueto se le suspende dos juegos y se le aplica una multa.

"Todas las suspensiones aplican a partir de los juegos del martes 4 de agosto de 2026. La LMB Banorte promueve el respeto entre todos los involucrados en el juego, rechaza todo tipo de actitud antideportiva y busca mantener la imagen de un espectáculo familiar", informó la LMB.

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