Lo pide la afición: equipo argentino mira a Martín Anselmi a pesar de su fracaso en Cruz Azul

Martín Anselmi es uno de los entrenadores que los aficionados de Independiente de Avellaneda piden tras la renuncia de Julio Vaccari. Los seguidores del club de Argentina inundaron las redes sociales con su petición, pese a que el entrenador viene de 2 fracasos: con Cruz Azul al irse por la puerta de atrás y con Porto, con el que no logró trascender.

Los seguidores e incluso páginas relacionadas a Independiente propusieron al argentino como el próximo entrenador del club. “Anselmi o nada” y “Otro técnico joven y moderno que viene de dirigir a Europa”, son los comentarios y publicaciones que se leen en X acerca de Martín, quien se fue de Portugal sin rescindir su contrato con Porto .

@martinanselmidt Martín Anselmi es pedido por la afición de Independiente para el Clausura 2025 de la liga de Argentina

Los fracasos de Martín Anselmi con Cruz Azul y Porto

Martín Anselmi fracasó con Cruz Azul al no lograr el objetivo: ser campeón de la Liga BBVA MX, pues de poco le sirvió ser líder en su segundo torneo y llegar a la final en el primero, ya que América fue su verdugo en las instancias finales.

Anselmi, al encarar su tercer torneo al frente de la Máquina, se fue por la puerta de atrás a Porto, hecho que causó la molestia de la directiva del conjunto mexicano, pues tenía contrato vigente.

El argentino en Portugal sumó su segundo fracaso consecutivo, pues nunca pudo trascender con Porto, prueba de ello el Mundial de Clubes 2025. En la cita máxima culminó en el tercer puesto del Grupo A con solo 2 puntos.

Otro técnico joven y moderno, que viene de dirigir en Europa. Sus equipos buscan ser protagonistas, asociarse para llegar a campo rival y plantea una idea de juego súper interesante, sus equipos tienen identidad de juego. Quedó libre del Porto

Martín, finalmente, fue despedido del club de Portugal el 12 de agosto de este año y desde entonces se encuentra sin equipo, aunque ello podría cambiar en las próximas horas, en caso de que Independiente le haga caso a sus aficionados y le ofrezca una propuesta formal al entrenador.

¿Qué tan probable es que Martín Anselmi llegue a Independiente?

Martín Anselmi es uno de los prospectos para dirigir a Independiente, pero su nombre solo suena entre los aficionados y no en los altos mandos, pues después de la renuncia de Julio Vaccari, trascendió que un candidato firme es Gustavo Quinteros. Cabe mencionar que solo es un aspirante y todavía no hay un comunicado oficial del club.