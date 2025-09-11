Chivas va con todo y Gabriel Milito está feliz de recibir a estos 3 nuevos refuerzos

Chivas no tiene un mañana si quiere soñar con una posible Liguilla, ya que el fin de semana enfrenta al América en el Clásico Nacional y no puede seguir perdiendo en la Liga BBVA MX. Gabriel Milito ha movido mucho sus piezas para encontrar su mejor equipo. Para este encuentro suma tres refuerzos que se incorporan al equipo provenientes de las Selecciones Nacionales inferiores. También tendrá una dolorosa baja. Hugo Camberos, Yael Padille y Santiago Sandoval se reincorporan, son los ‘refuerzos’ del equipo del argentino.

A esta lista también hay que sumar a Raúl Rangel, quien fue con México a la Fecha FIFA para los compromisos ante selecciones asiáticas. Gabriel Milito sabe que no hay oportunidades de seguir perdiendo. En frente tiene el partido que lo podría catapultar a salir del mal momento, o bien lo puede hundir si su equipo no saca un buen resultado. El timonel argentino tiene claro que no cuenta con cinco futbolistas, por lo que echará mano de los juveniles para cubrir dicha posición.

Hugo Camberos y Yael Castillo llegan de la Selección Mexicana Sub20. Ambos fueron convocados para el Mundial de la categoría que se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Por su parte, Santiago Sandoval jugó con la Sub18 e hizo gol. Estos tres canteranos son poco usados por Gabriel Milito, pero en algún momento necesitará ponerlos en la cancha, pues con otros entrenadores han demostrado su talento.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Chivas y América?

Después del parón de la FIFA para los partidos de septiembre, este fin de semana se comienzan a reanudar todas las ligas en el mundo. La Liga BBVA MX tiene un fin de semana muy patrio, pues se disputará el Clásico Nacional entre América y Chivas en el fin de semana del Grito de Independencia.

El duelo se tiene programado para disputarse el sábado 13 de septiembre en punto de las 21:00 horas del centro de México. Se jugará en la Ciudad de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.