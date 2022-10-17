Quedan cuatro equipos que buscarán el título de la Liga BBVA MX. Sin embargo, hay un claro favorito para alzar el trofeo. El América simplemente le pasó por encima al Puebla, demostrando su mejor futbol en el momento más importante del certamen. Esto es lo que aprendimos de los cuartos de final de la Liga BBVA MX.

Resumen: Puebla 1-6 América | Cuartos de final IDA | Liga BBVA MX

El América está en otro nivel

Este semestre ha dejado en evidencia que al América le queda pequeña la Liga BBVA MX. Ante el Puebla se adjudicó la goleada más abultada en la historia de las Liguillas, demostrando un sinfín de virtudes y dos equipos diferentes absolutamente competitivos.

El trabajo interno realizado por Fernando Ortiz, quien ha conseguido crear un ambiente de unión y hambre de gol, se refleja perfectamente en lo que llevamos de la fiesta grande del futbol mexicano.

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Claro, existe la posibilidad de que alguno de los equipos que quedan elimine al América porque esto se llama futbol y en las eliminatorias todo puede pasar, pero el semestre realizado por el equipo de Coapa ejemplifica de manera clara que el club está en un nivel muy superior al que tienen el resto de los equipos.

La falta de contundencia enterró a Cruz Azul

Cruz Azul fue eliminado por Rayados de Monterrey con un 3-0 global que poco refleja lo que pasó en la cancha. La serie fue muy pareja, pero La Máquina careció de contundencia en sus momentos de lucidez futbolística.

Monterrey no ofreció tanto futbol como en el torneo regular. Incluso por lapsos esperó a ver lo que hacía el conjunto cementero, que llegaba a esta serie con cinco triunfos de manera consecutiva en la Liga BBVA MX.

Sin embargo, el equipo del 'Potro' Guitérrez falló frente al marco, su mayor pecado durante este semestre, y cayó eliminado.

El Toluca resurgió de entre los muertos

El Toluca llegaba a la Liguilla con un triunfo en ocho partidos. Sin embargo, volvió a encontarse con el gol en estos cuartos de final, anotando en seis ocasiones al Santos Laguna.

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Los Diablos habían comenzado con el pie derecho en campeonato, pero poco a poco se fueron cayendo. En semifinales, uno de los equipos más reforzados en esta campaña, sin duda será peligroso. El América no se puede confiar ante el club escarlata, que llega con la confianza de haberse reecontrado con su futbol en un momento de vida o muerte.

El futbol ha premiado la consistencia

Muchas veces el futbol es injusto. Pero no en esta ocasión. Tres de los cuatro primeros lugares de la tabla general son los que pelearán por los dos boletos disponibles para las semifinales.

Cada vez es más frecuente ver que los equipos con mayor estabilidad a lo largo del semestre son los que avanzan a la final y la ganan, y esto es una buena noticia para demostrar que por más que avancen 12 escuadras a la segunda fase del certamen, estos batallarán mucho más para poder vencer a los que se han distinguido con un sello y equilibrio futbolístico.

