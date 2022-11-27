Lo que aprendimos de la derrota de México ante Argentina

Qatar le presentó a México una oportunidad más para vencer a uno de sus máximos demonios. Argentina llegaba a este segundo partido presumiendo una decena de juegos sin caer ante el combinado azteca, y una vez más, dio el golpe de jerarquía de la mano de Lionel Messi, que disputa la que sería su úlitma Copa del Mundo. Esto es lo que aprendimos de la derrota del equipo mexicano por 2-0 ante la Albiceleste.

México está peleado con el gol

Imaginemos cómo sería viajar a playa y nunca sacar el traje de baño de la maleta. A México le está ocurriendo lo mismo. Viajó a un Mundial de futbol y olvidó quizá el único ingrediente insustituible: el gol.

El trámite de los partidos del equipo del 'Tata' Martino ha sido por lo menos acteptable. Sabe tener la pelota, y por momentos incluso se siente cómodo sin ella. Sabe distribuir el juego y acercarse al área rival. Pero no tiene ni la más remota idea de qué hacer en el último cuarto del terreno de juego.

En su primer partido, el combinado azteca fue claramente superior a Polonia. Ante la albiceleste este sábado compitió y la obligó a acudir a la magia de los botines de Messi para encausar el resultado.

Pero eso no sirve de nada si en el ataque, la esencia propia de este deporte, México no responde. Nota preocupante al tomar en cuenta que quizá la diferencia de goles sea el factor que defina quién sigue en la justa o quien vuelve a casa.

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Las decisiones de Gerardo Martino ya pesan en la cancha

México no tiene gol y esta tarde saltó a la cancha sin delantero. Argumento que refuerza la poca confianza que existe entre Gerardo Martino sus atacantes principales. Los que él eligió y por los que decidió dejar sin Mundial al mexicano que atraviesa el mejor momento entre todos ellos: Santi Giménez, quien fue tendencia en Twitter durante el encuentro.

La Selección Azteca saltó al campo sin un nueve natural. Alexis Vega por el costado izquierdo e Hirving Lozano por el derecho fueron las esperanzas más sólidas para encontrar el arco rival. Ambos jugadores han aprobado con honores los dos primeros partidos. Sin embargo, son como dos grandes violonchelistas que carecen del un violín que adorne su música.

Raúl Jiménez jugó 35' minutos y confirmó que no está para disputar un torneo de este calibre.

Messi sigue siendo Messi

Argentina no ha jugado un futbol digno de su jerarquía. Perdió contra Arabia Saudita, y México le complicó la vida. Los blanquiazules sufrieron para generar futbol en la primera mitad. Encontraron pocos espacios ante una aguerrida zaga mexicana.

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Tuvo que llegar el de siempre. Solo así. Lionel Messi, con un disparo desde fuera del área, y una potencia mesurada pero colocación quirúrgica, meció las redes defendidas por Guillermo Ochoa, después de 64 minutos que habían sido frustración pura.

Argentina fue preciso, pero realizó cinco disparos en todo el encuentro, únicamente dos de ellos a puerta (los goles). Es difícil pensar con este nivel de juego en el título, pero mientras tengan a Leo, habrá calma. Porque Messi sigue siendo Messi.