Tata Martino acepta que derrota de Argentina influye en México

Desde que tomó las riendas de la Selección Azteca, El Tata Martino ha enfocado su discurso a sus dirigidos y han sido contadas las veces que se refiere a un rival de manera concreta; sin embargo, después de empatar 0-0 ante Polonia en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el ‘Tata’ se expresó acerca de la derrota con la que Argentina, su siguiente adversario, inició su participación.

“Al mundo lo deber haber sorprendido, porque es de esos resultados que sólo se pueden dar en una primera fase de un grupo mundial y, probablemente, eso también juega en la cabeza de los futbolistas nuestros y en la de los de Polonia, porque esperábamos enfrentar un partido decisivo, producto de un triunfo de Argentina, y pasó exactamente lo contrario”, dijo al término del duelo contra los polacos.

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Con base en lo observado dentro del Grupo C, el estratega compartió sus expectativas para el cotejo que enfrentará al combinado que comanda y a la albiceleste.

“No creo que el resultado de hoy modifique la forma en la que Argentina va a jugar el segundo partido, salir a ganar, salir también a proponer y a ganar el segundo. El partido no es el resultado, podría llegar a pasar, pero solamente viendo cómo va transcurriendo el partido, Argentina va a intentar buscarlo con mucho”, advirtió.

A pesar de la referencia hecha sobre el equipo que lidera Lionel Messi, el timonel explicó que, contra el representativo de Polonia, no modificó la estrategia basándose en el choque de árabes y argentinos.

“No modificamos nada, lo que pasa es que la cabeza de los futbolistas juega. Sabíamos que, al final, era imprescindible, pero sabíamos que Argentina había perdido y que era un resultado donde el rival, por la forma de jugar, nos podía hacer daño”, expuso.

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El penalti que Guillermo Ochoa le atajó a Robert Lewandowski

Martino también dio a conocer su opinión sobre el penalti que Guillermo Ochoa le detuvo al atacante del Barcelona, Robert Lewandowski.

“Eso (lo del penalti) es muy bueno, porque fue la única llegada, prácticamente, que tuvo Polonia y muy difícil. Creo que lo buscamos bien, nunca perdimos el orden; creo que, en el primer tiempo, debimos haberlo ido ganando y el segundo ya fue más parejo”, concluyó.