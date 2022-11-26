Lionel Messi apaga a un aguerrido México sin goles en Qatar 2022

Esto es México; esto es la Selección Mexicana. Durante 90 minutos, el conjunto dirigido por Gerardo Martino corrió, empujó, y dejó cada gota de sudor sobre la cancha, pero Lionel Andrés Messi, necesitó una para sentenciar el encuentro y así encaminar a Argentina a la victoria.

Durante 66 minutos, la escuadra azteca detuvo con uñas y dientes al astro albiceleste, pero el ‘10’, el heredero de Diego Armando Maradona, disparó con su educada pierna izquierda un tiro que salió raso y pegado al palo izquierdo de Guillermo Ochoa, quien a pesar de la estirada le fue imposible detenerlo.

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Por si fuera poco, ese tanto llegó un día después de que su ídolo falleciera; hoy él carga esa presión, y en la que puede ser su última Copa del Mundo, busca conseguir la hazaña, que Diego logró hace 36 años en nuestro país.

Andrés Guardado hace historia con la Selección Mexicana

En el partido más importante del conjunto azteca en el Mundial de 2006 ante Argentina, Ricardo La Volpe sorprendió a propios y extraños cuando alineó a un tal Andrés Guardado. El, entonces, volante por izquierda, con tan solo 20 años, empezó su aventura.

El jugador del Betis, ante la albiceleste, volvió a hacer historia. Guardado cumplió este sábado lo que pocos futbolistas han conseguido, ya tiene cinco Copas del Mundo.





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Desafortunadamente para él, esa emoción lo llevó al límite y en lo físico no pudo más, después de 42 minutos, la leyenda de nuestro país, el cinco mundiales, el capitán tuvo que abandonar el campo y apoyar desde la banca.

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Enzo Fernández liquidó el partido con golazo

Luego de la sacudida por el tanto recibido, Gerardo Martino modificó en el terreno de juego, aunado, pero los 180 minutos previos -amistoso contra Suecia y Polonia- sin meter gol, de hecho, durante la primera parte Alexis Vega tuvo la más peligrosa del partido, en un tiro libre que el ‘Dibu’ Martínez sacó de su ángulo derecho.

A pesar de los cambios, con la entrada de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y el Piojo Álvarado, México no pudo ser peligroso y llegó a 270’ sin conseguir romper las redes. La Selección Mexicana corrió, sudó, dejó el corazón en la cancha, pero no fue suficiente, Enzo Fernández terminó con cualquier esperanza del empate, con un tiro que se incrustó en el ángulo izquierdo de Ochoa, y así mandar a los del ‘Tata’ al fondo de la tabla.

