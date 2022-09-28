Lo que aprendimos de la derrota de la Selección Mexicana ante Colombia

A 180 minutos del Mundial, México no sabe ganar. El combinado Azteca cayó ante Colombia después de tener una ventaja de dos goles en su antepenúltimo partido de preparación previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Esto es lo que aprendimos de la derrota de la Selección Nacional.

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Martino fue rebasado tácticamente

México tenía el control del partido, pero en el segundo tiempo, cuando el equipo debía demostrar autoridad para manejar el resultado logrado en la primera mitad, fue aprisionado por Colombia.

Los cafeteros retomaron el control de la pelota y terminaron con un 60 por ciento de la posesión total del esférico, exhibiendo la nula capacidad Azteca en el medio campo. Bastaron tres minutos, del 49 al 52, para que los sudamericanos igualaran el compromiso.

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México no imprime intensidad

El Mundial está encima, y no parece. Se nota que Gerardo 'Tata' Martino tiene a sus elementos definidos desde hace meses, pues todos parecen sentirse muy cómodos y seguros con su boleto en mano para Qatar.

Mientras hay jugadores que en Liga BBVA MX atraviesan un gran momento futbolísitco y piden a gritos una oportunidad para subirse al avión, algunos con su lugar asegurado se dan el lujo de perder una ventaja de dos goles ante un equipo que ni siquiera clasificó al Mundial.

Ante Paraguay y Colombia se perdió, y ante Perú, con un equipo alterno, se rasguñó el triunfo con un balón parado en los últimos minutos. Es difícil imaginar que México pueda cambiar su rostro en 180 minutos que quedan para prepararse antes de la justa mundialista.

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Mejoras en el ataque, arruinadas por un segundo tiempo para el olvido

La Selección Azteca ofreció esbozos de buen futbol al ataque, sobre todo en la primera mitad. Fueron los mejores 45 minutos en generación ofensiva en varios meses.

Uriel Antuna y Alexis Vega fueron desequilibrantes, y elementos del medio campo como Andrés Guardado se mostraron muy participativos. Pero todo se fue por la borda con un equipo que saltó al campo desconcentrado en la parte complementaria.