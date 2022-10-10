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Fútbol

Lo que aprendimos de la eliminación de las Chivas a manos de La Franja

En penales, las Chivas cayeron en la Repesca de la Liga BBVA MX, y sellan otra campaña de fracaso, ante un Puebla que sigue sorprendiendo con Nicolás Larcamón

Puebla vs Chivas, Repechaje liga BBVA MX 2022
Durante el partido Puebla vs Guadalajara, correspondiente a la recalificacion del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Cuauhtémoc, el 09 de Octubre de 2022.|Mexsport

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Las Chivas no tienen memoria. Tal y como ocurrió en el torneo pasado, el Puebla eliminó al Rebaño en el Repechaje, y en la tanda de penales. El Guadalajara no concretó cuando se le presentaron las oportunidades y dejó crecer a una Franja que, con mayor determinación, está en los cuartos de final. Esto es lo que aprendimos de la eliminación de las Chivas ante el Puebla.

El Puebla adelantó líneas y espantó al Guadalajara

Después de una primera parte pareja, el Puebla salió con más decisión tras el descanso y adelantó líneas. El equipo dirigido por Ricardo Cadena no supo reaccionar a la estrategia y suspupilos se evidenciaron desconcertados.

Ni el gol de Barragán al 58' hizo reaccionar a las Chivas. El equipo de Larcamón tuvo opciones para sentenciar, en el 60' con una falla de Jordi Cortizo y en el 79 con otra de Omar Fernández.

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Las desatenciones ponen a las Chivas contra las cuerdas

El Guadalajara comenzó con el pie derecho el partido, acercándose a portería, aunque con falta de contundencia. El equipo, sin embargo, fue cediendo terreno y cometiendo errores que en una instancia final no se perdonan. Así cayó el único tanto de la Franja, con un centro que Martín Barragán remató sólo dentro del área chica.

La marca del club tapatío fue muy floja, y el Puebla no sufrió demasiado para anotar uno de los dos remates al arco que tuvo en todo el compromiso.

Chivas empató por insistencia, pero poco futbol

El gol de Ángel Zaldívar no fue ni siquiera vistoso. El delantero del Rebaño remató al centro de la portería, y el balón meció las redes más por un error del guardameta camotero que por una buena definición frente al marco.

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Como esa, las Chivas fallaron varias, incluyendo un balón estrellado en el palo, en el minuto 11, y un remate de Alexis Vega, detenido por el guardameta paraguayo Antony Silva, en el 35'. El club tapatío tiene un grave problema de definición y en el campo da la impresión de que esta carencia nunca se ensayó con seriedad en los entrenamientos a lo largo del torneo.

Las Chivas llegaban a los penales con el incentivo emocional de haber igualado en el tiempo agregado, y ni así pudieron sellar su pase a la Liguilla.

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