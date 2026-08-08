Lo que necesita Rayados de Monterrey para AVANZAR a los cuartos de final de Leagues Cup 2026

Rayados de Monterrey aún no suma puntos en la Leagues Cup 2026 y esta tarde enfrentará a Inter Miami en el Nu Stadium. El club de la Liga BBVA MX aún tiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo contra los equipos de la MLS, pero necesita una serie de resultados benéficos para ello.

Primero, el equipo de Matías Almeyda necesita vencer al equipo de Lionel Messi para asegurar tres puntos y poder acercarse a los primeros puestos de la tabla de la Liga MX. Por ahora, los equipos que clasificarían a los cuartos de final son los Bravos de FC Juárez, Tigres de la UANL, los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del América porque suman seis, cuatro, tres y tres puntos respectivamente.

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Lo que necesita Monterrey para avanzar a cuartos de final de la Leagues Cups 2026

El conjunto blanquiazul marcha noveno en la tabla de la Liga BBVA MX dentro de la Leagues Cup. Además de sumar puntos contra Inter Miami, para avanzar necesitaría una diferencia de goles bastante amplía. Actualmente, Toluca y América tienen tres puntos cada uno, pero sus +/- de anotaciones es de tres y dos, respectivamente.

Posteriormente, Monterrey está obligado a vencer a Nashville SC y esperar que ni Toluca, América, Cruz Azul, León o Atlante sumen más de tres puntos en sus últimos dos encuentros para poder quedar entre los mejores cuatro del grupo de equipos mexicanos. Los Diablos Rojos se miden a LAFC y a FC Dallas, las Águilas enfrentarán a Portland Timbers y Austin FC, “La Máquina” a New York City FC y Chicago Fire, los “Esmeraldas” a Orlando City y Inter Miami; finalmente, los “Potros de Hierro” se verán las caras con Real Salt Lake y Minnesota United.

Con eso, los Rayados aspirarían a enfrentar a alguno de los mejores cuatro equipos de la MLS en una fecha por determinar. Hasta ahora, el torneo solo tiene definido la fecha de las Final y esta se disputará el 6 de septiembre.