La salida de André Jardine del América tomó por sorpresa a toda la afición azulcrema, pero sobre todo a futbolistas de la plantilla, ya que algunos de ellos eran jugadores de confianza del brasileño. Ahora, con la llegada de Guillermo Almada, ya comenzó a mover sus fichas y entre ellas está la baja de 2 cracks que no entran en planes del cuerpo técnico. No obstante, el uruguayo ya tiene su primer fichaje que ya hasta entrena.

De acuerdo con información de David Medrano Félix, los brasileños Rodrigo Dourado y Vinícius Lima no entran en planes de Almada, incluso no viajaron a España para iniciar con la pretemporada. Por lo anterior, la directiva azulcrema ya les busca acomodo en otro club, ya que apenas llevan 6 meses que arribaron a Coapa. Conoce al potero que sumó Guillermo.

Los 2 jugadores de confianza de André Jardine que no entran en planes de Guillermo Almada en el Club América|Club América

“Diferente el caso de [Raphael] Veiga. El brasileño sí entra en planes de Almada y por ese motivo está trabajando con el equipo en España. Pero Dourado y Lima no entran en planes del América. Empieza a tomar decisiones el profe Almada”, mencionó el comentarista de Azteca Deportes en su canal de YouTube.

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El rendimiento de los 2 futbolistas que están descartados en el América

Rodrigo Dourado es un futbolista que André Jardine tuvo en su etapa como entrenador del Atlético de San Luis, por lo que a la primera chance decidió, junto con la directiva, ficharlo para el Clausura 2026.

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Dourado marcó un gol y dio una asistencia en 22 partidos disputados, tanto de la Liga BBVA MX como de la Concachampions 2026.

Mientras que en el caso de Lima, llegó al conjunto de Coapa cuando ya había arrancado el Clausura 2026. Por lo anterior, solo disputó 16 juegos de Liga BBVA MX y de la Concachampions 2026. Durante estos duelos marcó un gol y dio otra asistencia.

Tras 6 meses en el club, los brasileños y la directiva tendrán que llegar a un acuerdo si es que salen propuestas para salir en calidad de préstamo.