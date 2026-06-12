ÚLTIMA HORA: El primer fichaje de Guillermo Almada ya trabaja con el América

Guillermo Almada ya tuvo su primer entrenamiento con el Club América después de ser anunciado como su nuevo entrenador, para dar inicio con la pretemporada de cara al Apertura 2026, pero lo que llamó la atención es que ya tendría a su primer fichaje, ya que durante la sesión apareció una cara nueva, la cual le peleará el puesto a Christian Borja.

Franco Rossano apareció en Coapa después de despedirse unas cuantas horas antes del Club Necaxa, donde jugó durante un año. Todo parece indicar que será la competencia directa de Christian Borja por la lateral izquierda. No obstante, también tendría a Cristian Calderón, quien fue dado de baja por los Rayos junto a otros 2 futbolistas.

Franco Rossano ya entrenó bajo las órdenes de Guillermo Almada.|Club América

Del Necaxa a la América

Rossano es un jugador que le pertenece al América, pero en verano de 2025 fue mandado al Necaxa, a fin de que agarrara ritmo y sumara partidos para así generar más experiencia. Por ello, ahora regresa a las Águilas, donde buscará pelear por la titularidad y llenarle el ojo a Almada.

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“Un año maravilloso… Me llevo recuerdos, amistades y mucho aprendizaje. No tengo más que darle las gracias a mis compañeros, staff, directiva y a la afición que siempre me hizo sentir en casa. Hoy me despido, pero el Rayo y Aguascalientes estarán siempre en mi corazón. Gracias”, escribió el lateral en sus redes sociales.

Los números de Franco con América

El jugador de 20 años ha jugado en diferentes categorías con el conjunto de Coapa, desde la Sub-19 hasta la Sub-23, pero también ha tenido esporádicas participaciones con el primer equipo. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el lateral izquierdo suma 5 partidos, cantidad que podría incrementar en los próximos torneos.