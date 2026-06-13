Calendario COMPLETO del Mundial 2026 en PDF para imprimir: gratis

La Selección Nacional de México le ganó 2-0 a Sudáfrica y muchos se preguntan cuándo serán sus próximos partidos. En ese marco, Azteca Deportes elaboró un calendario completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en PDF para que los aficionados puedan descargar e imprimir con facilidad desde esta página.

Así como ya mostramos el calendario completo de los partidos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, en esta ocasión traemos el diseño para imprimir y descargar de los 104 partidos de la fiesta máxima del futbol internacional de selecciones. Organizado en México, Estados Unidos y Canadá, el balón ya rueda e impacta al mundo.

Así es el calendario de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ver y descargar

¿Cómo se juega la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Desde el jueves 11 de junio, con la victoria 2-0 de México contra Sudáfrica, comenzó la fase de grupos que continuará hasta el 27 de junio, cuando Jordania y Argentina cierren esa etapa. De 48 selecciones, jugarán 32 desde apenas un día después (12 de junio) ya comienzan los 16 avos de final.

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En tanto, los octavos llegan desde el sábado 4 de julio. Los 8 mejores competirán en los cuartos de final desde el 9 hasta el 11 de junio. Las semifinales son el 14 y el 15 de julio. En tanto, el tercer y cuarto puesto es el 18 y la Gran Final será el 19 de julio.

