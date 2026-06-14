Guillermo Almada suma nuevo portero para el América y ya entrena con el primer equipo

El América comenzó una nueva etapa bajo las órdenes de Guillermo Almada y los movimientos dentro de Coapa no solo apuntan al mercado de fichajes. El entrenador uruguayo también empezó a mirar hacia las fuerzas básicas, donde aparece un nombre que ya trabaja con el primer equipo de las Águilas.

Se trata de Paolo Bedolla, guardameta mexicano que fue considerado por el cuerpo técnico azulcrema para realizar la pretemporada rumbo al Apertura 2026. Aunque no se trata de un fichaje, su presencia con el plantel principal llama la atención por el momento que vive la portería americanista y por el perfil del nuevo entrenador.

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Quién es Paolo Bedolla, el portero que entrena con América

Norberto Paolo Bedolla Muñozledo es un portero mexicano nacido en Morelia, Michoacán, el 1 de enero de 2006. Actualmente forma parte de la estructura juvenil del América y se desempeña como guardameta en la categoría Sub-21 del conjunto azulcrema.

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El joven arquero ya cuenta con recorrido en procesos formativos importantes. Antes de llegar al América, tuvo paso por Monarcas Morelia y posteriormente por Tigres, club que lo incorporó a sus fuerzas básicas cuando todavía era adolescente. Más tarde, las Águilas apostaron por su proyección y lo sumaron a su cantera.

Ahora, Bedolla aparece dentro del grupo que trabaja bajo las órdenes de Guillermo Almada, quien comenzó su proceso como técnico del América de cara al segundo semestre del año.

Paolo Bedolla se suma a los trabajos con Almada|Crédito: @paolobedollaoficial / IG

Paolo Bedolla ya sabe lo que es representar a México

Uno de los puntos que hacen más atractivo el perfil de Paolo Bedolla es su pasado con la Selección Mexicana en categorías menores. El guardameta fue parte del proceso Sub-17 y estuvo considerado para torneos internacionales con el combinado azteca.

Bedolla fue convocado por México para el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, donde apareció como uno de los porteros de la lista oficial. Esa experiencia le permitió competir en un escenario de alta exigencia desde muy joven y lo colocó como uno de los arqueros mexicanos con mayor proyección dentro de su generación.

Por eso, su llamado a entrenar con el primer equipo del América no pasa desapercibido. En Coapa ven de cerca a un futbolista que ya tuvo roce internacional y que ahora busca ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico.