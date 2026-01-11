los-3-mejores-goles-de-cristiano-ronaldo-en-los-mundiales

Cristiano Ronaldo ha marcado una era en el fútbol moderno. Su legado también se ha construido en los mundiales. Desde su debut en Alemania 2006 hasta Qatar 2022, el delantero portugués dejó momentos cruciales que consolidaron su figura como uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

Si bien Portugal no ha levantado el trofeo mundial, los goles de Cristiano han sido claves para su selección y en varios casos han sido auténticas obras de calidad técnica y carácter competitivo. Algunos de ellos quedaron grabados en la memoria colectiva del fútbol internacional.

Los 3 mejores goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Portugal vs España – Rusia 2018

Sin dudas, el gol más icónico de Cristiano en los mundiales. En el cierre del partido, ejecutó un tiro libre perfecto que se clavó en el ángulo para sellar su histórico hat-trick y el empate de 3-3 ante España. Fue un gol de máxima presión y uno de los mejores de toda la Copa del Mundo 2018.

Portugal vs Corea del Norte – Sudáfrica 2010

En una goleada de 7-0, CR7 marcó un gol lleno de potencia tras una jugada individual que incluyó rebotes. Más allá del contexto, fue una muestra clara de su capacidad para definir incluso en situaciones poco favorables.

#portugal #cr7 #fyppppppppppppppppppppppp ♬ original sound - labsoccer @labsoccer Gol de Cristiano Ronaldo 🇵🇹 vs Corea del Norte 🇰🇵 | Mundial Sudáfrica 2010 🌍🏆 ⚽ Un pedido especial de todos los seguidores que me han escrito pidiendo este gol, amantes del Bicho 🐐🔥 Gol de Cristiano Ronaldo 🇵🇹 – Portugal 🇵🇹 7️⃣ – 0️⃣ Corea del Norte 🇰🇵 | Fase de grupos – Mundial #Sudáfrica2010 🌍🏆 📍 Green Point Stadium, Ciudad del Cabo 🇿🇦 ⏱️ Minuto 87: 🔹 Tras varios rebotes en el área, la pelota queda flotando y Cristiano Ronaldo controla con el hombro, la pelota rebota en su espalda y define con clase ante el arquero. 🔥 Ese fue su único gol en Sudáfrica 2010 y el segundo en su historial mundialista, tras haber marcado también en Alemania 2006. El Bicho celebró con su estilo inconfundible, dejando su sello en otro Mundial. 🇵🇹💥 #cristianoronaldo

Portugal vs Ghana – Qatar 2022

Este tanto no destacó por su espectacularidad, sino por su valor histórico. Convirtió de penal y se transformó en el primer jugador en anotar en 5 mundiales distintos: un registro sin precedentes en la historia del torneo.

Los récords que Cristiano Ronaldo puede romper en el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Cristiano Ronaldo aún podría ampliar su legado si logra estar presente con Portugal. Uno de los principales hitos sería convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia de los mundiales: un registro que hoy comparte con otros grandes nombres como Lionel Messi.

Además, podría extender su marca como el jugador de mayor edad en marcar un gol en una Copa del Mundo, así como también convertirse en el capitán más longevo en disputar el torneo. Aunque el récord de goleador absoluto de los mundiales parece lejano, su sola presencia en una sexta edición sería un hecho histórico que reafirmaría su lugar entre las leyendas del fútbol mundial.