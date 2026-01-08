Buena noticia para quienes quieren ver a Cristiano Ronaldo en México

¡Cristiano Ronaldo pasará más tiempo en México de lo esperado! Además del amistoso confirmado entre Portugal y la Selección Nacional para el mes de marzo , el exdelantero del Real Madrid tendrá la oportunidad de disfrutar del Caribe justo antes de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en el continente.

El periodista Alejandro de la Rosa aseguró que el equipo luso, con CR7 a la cabeza, tomó la decisión de hospedarse en la Riviera Maya antes de afrontar el grupo K de la Copa del Mundo . Pese a que el seleccionado no jugará partidos en México, elegiría este sitio como punto estratégico.

|Instagram @cristiano

¿Dónde se hospedará Cristiano Ronaldo en México?

Ronaldo y el resto de figuras de Portugal arribarán a la Riviera Maya antes del Mundial, más precisamente al hotel Fairmont Mayakobá. Allí, pasarán sus últimos días previos a la gran cita y posteriormente viajarán a Houston y Miami para enfrentar a Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo.

¿Cómo es el hotel Fairmont Mayakobá en el que se hospedará Cristiano Ronaldo?

Según la información recopilada por el portal Tripadvisor, el Fairmont Mayakobá es un santuario de 5 estrellas ubicado en una selva de 200 hectáreas junto a la costa caribeña. Además, cuenta con senderos naturales, canchas, piscinas y una asombrosa playa. Por si fuera poco, se ofrecen experiencias culturales, de bienestar y culinarias.

¿Cuándo debutará Portugal en la Copa Mundial de la FIFA?

El estreno de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el próximo sábado 17 de Julio en Houston, Texas, frente a Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Pese a su expulsión frente a Irlanda en las Eliminatorias de la UEFA, la FIFA determinó que Ronaldo solo debía cumplir una fecha de castigo, por lo que estará disponible.

Esta será la sexta participación del Comandante en la gran cita, tras estar presente en Alemania 2006 (su mejor participación, llegando a semifinales), Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.