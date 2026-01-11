los-3-mejores-goles-de-messi-en-los-mundiales

Lionel Messi ha construido una relación única con la Copa del Mundo, marcada por la perseverancia, el talento y todos los momentos que ya forman parte de la historia grande del fútbol. Desde su debut en Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, el capitán argentino dejó goles decisivos que reflejan su peso en los momentos más importantes.

Latinos en los Playoffs de la NFL 2025 | Orgullo y Talento en Postemporada

A lo largo de 5 mundiales, Messi no solo fue el máximo referente de la Selección Argentina, sino también uno de los futbolistas más influyentes del torneo. Sus goles combinaron creatividad, precisión y liderazgo. Así es como varios de ellos quedaron grabados como verdaderas joyas de los mundiales.

Los 3 mejores goles de Messi en Mundiales

Argentina vs México – Sudáfrica 2010

Un gol inolvidable por la jugada colectiva que lo precedió. Tras una pared con Carlos Tevez, Messi definió con un potente remate de zurda que dejó sin opciones al arquero y reafirmó su protagonismo en la fase de grupos.

Argentina vs Nigeria – Brasil 2014

En su estreno en el Mundial de Brasil, Messi abrió el marcador con un zurdazo preciso desde fuera del área que se clavó en el ángulo. Fue una de las imágenes más repetidas del torneo y el inicio de una Copa del Mundo brillante para el capitán de la albiceleste.

Argentina vs Francia – Qatar 2022

El gol que abrió el marcador en la final desde el punto penal y luego su tanto en el tiempo suplementario, simbolizaron la consagración definitiva de Messi. Más allá de la definición, su influencia y serenidad en el partido más importante de su carrera marcaron un antes y un después en la historia del fútbol.

Los récords que Messi puede romper en el Mundial 2026

Si Lionel Messi disputa el Mundial 2026, tendría la posibilidad de seguir ampliando su legado en la máxima competencia. Uno de los principales récords a su alcance es convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales, marca que ya lidera pero podría extender aún más.

Además, podría transformarse en el futbolista con más goles en fases eliminatorias y en el capitán con más encuentros dirigidos en Copas del Mundo. A sus récords ya vigentes, como el de máximo asistidor histórico del torneo, se sumaría el hito de disputar 6 Mundiales: una hazaña que reforzaría su condición de leyenda absoluta, tal como puede suceder con Cristiano Ronaldo.