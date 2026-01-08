Inter Miami se PREPARA para algo GRANDE… y Messi ya tiene a sus 10 elegidos para DOMINAR la MLS

El Inter Miami ya no es solo una franquicia mediática. En silencio, pero con pasos firmes, el club del sur de la Florida construye un proyecto serio para la temporada 2026, con un objetivo claro: dominar la MLS, competir en la Concacaf Champions Cup y llegar en forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y como no podía ser de otra manera, todo gira alrededor de Lionel Messi.

La continuidad del capitán argentino le permite a Javier Mascherano pensar en grande. La directiva ha sabido moverse con inteligencia en el mercado, combinando fichajes a costo cero, regresos estratégicos y refuerzos puntuales que elevan el nivel competitivo del plantel. El resultado es un once titular que ilusiona y que, sobre el papel, puede marcar época en la liga norteamericana.

1️⃣ month ago ⭐



Champions merch is available at Inter Miami CF retail stores 🏆 pic.twitter.com/bYWSwGZKLQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 6, 2026

Un Inter Miami diseñado para competir y ganar en 2026

La base del equipo comienza desde el arco. Dayne St. Clair, uno de los mejores porteros de la MLS, apunta a ser el guardián titular, especialmente pensando en el alto ritmo que exige la temporada y la exigencia internacional. En defensa, Mascherano perfila una línea de cuatro sólida y equilibrada: Facundo Mura por derecha, Maximiliano Falcón y Micael como centrales, y Sergio Reguilón aportando experiencia europea por la banda izquierda.

Este bloque defensivo combina juventud, fuerza física y salida limpia, una necesidad clave para potenciar el juego ofensivo de Messi y compañía. Además, canteranos como Ian Fray y Noah Allen aparecen como alternativas confiables, algo que refuerza la profundidad del plantel.

Bem-vindo à sua nova família, Micael 👋🇧🇷



More info here: https://t.co/qE4Oa8Ogtu pic.twitter.com/Z9VdErWrlv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 7, 2026

Messi, De Paul y un ataque que promete espectáculo

El mediocampo es donde Inter Miami eleva su techo. Rodrigo De Paul se perfila como el socio ideal de Messi: intensidad, liderazgo y despliegue total. A su lado, el posible arribo de David Ayala daría equilibrio, mientras que Messi tendría libertad total para manejar los tiempos y marcar diferencias.

En ataque, el regreso de Tadeo Allende suma vértigo y desequilibrio por las bandas, mientras que Luis Suárez se prepara para lo que podría ser su último gran baile, aportando experiencia, goles y química probada con el ’10’. Este tridente ofensivo tiene el potencial de ser uno de los más temidos de la MLS.

Así, el posible once titular de Inter Miami para 2026 se perfila como un equipo completo, ambicioso y con ADN ganador. Con Messi como faro y Mascherano como estratega, “Las Garzas” no solo sueñan: se preparan para volar alto.