Nota

Los 3 mejores KO de Julio César Chávez durante su carrera profesional

Julio César Chávez ha dejado a México en lo más alto del boxeo mundial. Estos son algunos momentos de los mejores combates en el ring.

los-3-mejores-ko-de-julio-cesar-chavez-durante-su-carrera-profesional-ma-notas
@jcchavez115
María Agustina Leiva - Marktube
Box Azteca
A sus 63 años, Julio César Chávez goza del reconocimiento nacional e internacional en el mundo del boxeo. El sonorense es uno de los pugilistas más exitosos de todos los tiempos y ha dejado a México en la cima de la gloria en esta disciplina.

Su carrera profesional cuenta con momentos legendarios que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y en la historia del deporte en general. Estos son algunos combates que ganó por KO.

Los 3 mejores momentos de KO de Julio César Chávez en el boxeo

'El Sr. Nocaut' participó en numerosas peleas legendarias a lo largo de su carrera profesional. Una de ellas fue el combate contra Meldrick Taylor en 1990. En una pelea épica, Chávez logró ganó por nocaut técnico en el último round.

@roundsdecampeonato Julio Cesar Chávez vs Meldrick Taylor Marzo de 1990 en Las Vegas, Nevada 🇺🇸🥊 ⚡️** Thunder Meets Lightning ** ⚡️ Esta fue una increíble pelea de Velocidad vs. Poder entre 2 peleadores de primer nivel 👑👑 Chávez ganó, pero esta pelea será recordada por siempre porque el árbitro la detuvo cuando faltaban solo 5 segundos🤦🏽‍♂️ Taylor estaba ganando en las tarjetas de los 3 jueces 📝 Polémica aparte, fue coronada como: Pelea del Año🏆 y Pelea de la Década🏆 #boxeo #boxeomexicano #loschavez #knockout #boxeotiktok #sparring #boxeonacional #boxing ♬ sonido original - Rounds De Campeonato

Otro combate legendario se produjo contra Héctor 'Macho' Camacho en 1992. Allí defendió su título súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En aquella oportunidad, el padre de JC Jr ganó el combate por decisión unánime del jurado.

@boxinghistory82 Julio César Chávez vs. Héctor Camacho and the Ultimate Glory: The Fight for it All #boxing #boxinghistory82 ♬ original sound - Vladimir Savekov

Otro de sus momentos más icónicos como boxeador fue cuando se enfrentó a 'Chapo' Rosario en noviembre de 1987 en Las Vegas. En esa oportunidad logró el bicampeonato mundial ante el puertorriqueño, quien entonces era campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Chávez lo desarticuló hasta noquearlo en 11 episodios. Esa noche usó por primera vez la cinta roja en la cabeza, para romper la supuesta magia negra que el equipo de su contrincante le había practicado.

@boxiinglifestyle La noche que Julio César Chávez desmanteló a una máquina de nocauts llamada ‘Chapo’ Rosario. #juliocesarchavez #juliocesarchavez🇲🇽🇲🇽 #boxing🥊 #boxingclips #boxeomexicano🇲🇽 ♬ El Gordo Paz / Dimas de León - Remix - Beto Quintanilla

Títulos obtenidos por Julio César Chávez en el boxeo durante su carrera profesional

Julio César Chávez no solo es un ícono del boxeo en México, sino que también ha sido reconocido a nivel internacional. A lo largo de su carrera, el boxeador acumuló un récord de 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates. Ganó títulos mundiales en 3 categorías de peso diferentes: Superpluma, Ligero y Superligero. Su estilo de pelea agresivo lo consagró como un aguerrido y verdadero campeón indiscutido.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

María Agustina Leiva - Marktube

