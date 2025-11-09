Los 3 mejores KO de Julio César Chávez durante su carrera profesional

A sus 63 años, Julio César Chávez goza del reconocimiento nacional e internacional en el mundo del boxeo. El sonorense es uno de los pugilistas más exitosos de todos los tiempos y ha dejado a México en la cima de la gloria en esta disciplina.

Su carrera profesional cuenta con momentos legendarios que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y en la historia del deporte en general. Estos son algunos combates que ganó por KO.

Los 3 mejores momentos de KO de Julio César Chávez en el boxeo

'El Sr. Nocaut' participó en numerosas peleas legendarias a lo largo de su carrera profesional. Una de ellas fue el combate contra Meldrick Taylor en 1990. En una pelea épica, Chávez logró ganó por nocaut técnico en el último round.

Otro combate legendario se produjo contra Héctor 'Macho' Camacho en 1992. Allí defendió su título súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En aquella oportunidad, el padre de JC Jr ganó el combate por decisión unánime del jurado.

Otro de sus momentos más icónicos como boxeador fue cuando se enfrentó a 'Chapo' Rosario en noviembre de 1987 en Las Vegas. En esa oportunidad logró el bicampeonato mundial ante el puertorriqueño, quien entonces era campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Chávez lo desarticuló hasta noquearlo en 11 episodios. Esa noche usó por primera vez la cinta roja en la cabeza, para romper la supuesta magia negra que el equipo de su contrincante le había practicado.

Títulos obtenidos por Julio César Chávez en el boxeo durante su carrera profesional

Julio César Chávez no solo es un ícono del boxeo en México, sino que también ha sido reconocido a nivel internacional. A lo largo de su carrera, el boxeador acumuló un récord de 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates. Ganó títulos mundiales en 3 categorías de peso diferentes: Superpluma, Ligero y Superligero. Su estilo de pelea agresivo lo consagró como un aguerrido y verdadero campeón indiscutido.