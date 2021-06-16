Los 5 jugadores que podrían sorprender en el U.S. Open

Bryson DeChambeau defiende el título del U.S. Open, donde muchos ojos estarán puestos en Phil Mickelson, quien busca completar el Career Grand Slam en San Diego, su ciudad natal. Asimismo, muchos jugadores llegan en gran forma y podrían dar la sorpresa para levantar el trofeo en esta edición 121 del Abierto de los Estados Unidos.

Estos son los 5 golfistas que podrían dar la campanada en el South Course de Torrey Pines:

5. Carlos Ortiz

El mexicano fue co-líder luego de 54 hoyos en el Farmers Insurance Open 2021 que se disputó en Torrey Pines. Lamentablemente, una ronda final de 78 lo hizo terminar T29; mientras que el otro co-líder de 54 hoyos, Patrick Reed, se impuso por cinco golpes. Ortiz aparece en este listado gracias a su gran victoria en Houston en noviembre pasado, que le ha permitido ganar experiencia en los Majors. El jugador, de 30 años, viene de terminar T16 en Muirfield Village.

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4. Tyrrell Hatton

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El inglés nunca ha jugado en Torrey antes, pero jugó muy bien el fin de semana pasado en Congaree, donde finalizó segundo. Hatton es uno de los jugadores que mejor impacta la pelota. Ocupa el cuarto lugar en la estadística de approach del PGA TOUR y el décimo en golpes ganados desde el tee. Si se conecta con su putter puede ser que lo veamos en los primeros lugares.

3. Garrick Higgo

El sudafricano, de 22 años, llega a Torrey Pines para jugar su primer U.S. Open tras conseguir la victoria en el Palmetto Championship de la semana pasada en Congaree. A principios de este año, Higgo obtuvo dos victorias en el European Tour durante la visita del circuito a las Islas Canarias, lo que le valió una exención para el Abierto de Estados Unidos por estar en el top-60 del Ranking Mundial de Golf. Desde entonces, ha escalado hasta el 39.

2. Shane Lowry

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Tres top-10 y un top-5 en sus últimos cuatro torneos jugados, incluyendo el Memorial Tournament y el PGA Championship, deberían darle al actual campeón del British Open un impulso de confianza de cara a esta semana. Lowry ha superado tres cortes en Torrey Pines durante el Farmers Insurance Open, terminando séptimo en 2015 y decimotercero el año siguiente. En 2016 en Oakmont, fue el líder luego de 54 hoyos con una ventaja de cuatro impactos de cara a la ronda final. Su domingo no fue ideal, pero sus primeros tres días estuvieron cerca de la perfección.

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1.Abraham Ancer

El mexicano siempre aparece en los Majors y no es casualidad. Se siente cómodo jugando en campos complicados. No sólo es eso, los números lo respaldan. Viene de terminar entre los 20 primeros en los últimos 5 torneos que ha jugado en Estados Unidos, incluido su empate en octavo lugar en el PGA Championship. El jugador, de 30 años, podría ser el caballo negro esta semana. Su “momentum” podría conducir a un cuento de hadas. Póngale la fichita para competir una vez más por su primera victoria en el TOUR.

