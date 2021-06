Horarios y grupos de los mexicanos para el U.S. Open

El 121º U.S. Open se disputa esta semana en el South Course de Torrey Pines, en San Diego, California. El campo jugará como un par 71, midiendo 7,643 yardas y los greens serán de poa annua.

Hay 156 golfistas en el field. Los 65 primeros y los empates pasarán el corte clasificatorio paral fin de semana sea el tercer major de la temporada. La última y única vez que Torrey Pines fue sede del Abierto de Estados Unidos fue en 2008, cuando Tiger Woods venció a Rocco Mediate en un desempate.

El campeón número 121 del U.S. Open saldrá de uno de los mejores campos públicos del mundo. El diseño original de William P. Bell se inauguró en 1957 y el PGA TOUR ha jugado un evento aquí todos los años desde 1968.

Rees Jones recibió el encargo de modernizar el campo a principios de la década de 2000. El objetivo era albergar un U.S. Open y ese objetivo se cumplió en 2008. Jones regresó a la escena en 2019 para ajustar un puñado de hoyos y asegurar que la cancha estuviera lista para la segunda edición. Este será el 14º Abierto de Estados Unidos que se celebrará en el estado de California y el segundo en tres años (Pebble Beach, 2019).

Grupos de los latinoamericanos:

Hoyo 1

6:56 a.m. / 12:41 p.m. – Chris Baker, J.J. Spaun, Fabián Gomez (ARG)

8:02 a.m. / 1:47 p.m. – Tony Finau, Abraham Ancer (MEX), Daniel Berger

8:46 a.m. / 2:31 p.m. – Luis Fernando Barco (PER), Dylan Meyer, (a) Matthew Sharpstene

8:57 a.m. / 2:42 p.m. – Mario Carmona (MEX), Wilson Furr, Davis Shore

1:58 p.m. / 8:13 a.m. – Carlos Ortiz (MEX), Zach Johnson, Lanto Griffin

Hoyo 10

6:56 a.m. / 12:41 p.m. – Yosuke Asaji, Marcus Armitage, Jhonattan Vegas (VEN)

8:46 a.m. / 2:31 p.m. – Akshay Bhatia, (a) Andrew Kozan, Álvaro Ortiz (MEX)

1:03 p.m. / 7:18 a.m. – Garrick Higgo, (a) Cole Hammer, JoaquÍn Niemann (CHI)

2:09 p.m. / 8:24 a.m. – Sebastián Munoz (COL), Rikuya Hoshino, Brendon Todd

2:42 p.m. / 8:57 a.m. – Luis Gagne (CRC), Kyle Westmoreland, Christopher Crawford

Grupos a seguir:

Hoyo 1

1:14 p.m. / 7:29 a.m. – Tyler Strafaci, Hideki Matsuyama, Bryson DeChambeau

1:25 p.m. / 7:40 a.m. – Adam Scott, Sergio Garcia, Bubba Watson

1:36 p.m. / 7:51 a.m. – Dustin Johnson, Rory McIlroy, Justin Rose

Hoyo 10

7:29 a.m. / 1:14 p.m. – Collin Morikawa, Justin Thomas, Brooks Koepka

7:51 a.m. / 1:36 p.m. – Max Homa, Xander Schauffele, Phil Mickelson

1:25 p.m. / 7:40 a.m. – Will Zalatoris, Scottie Scheffler, Jordan Spieth