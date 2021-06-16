México y Latinoamérica rompen récord de participantes en el U.S. Open

Una decena de golfistas latinoamericanos, cuatro de ellos mexicanos, compiten esta semana en el tercer major del año, el U.S. Open, que se disputa en Torrey Pines, a las afueras de San Diego, California, a partir de este jueves.

La nutrida e histórica representación latina está compuesta por los mexicanos Abraham Ancer, Mario Carmona y los hermanos Carlos y Álvaro Ortiz, así como el chileno Joaquín Niemann, el argentino Fabián Gómez, el colombiano Juan Sebastián Muñoz, el venezolano Jhonattan Vegas, el peruano Luis Fernando Barco y el costarricense Luis Gagne.

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“Estoy feliz de estar aquí compartiendo mi primer U.S. Open con mi carnal. Es como un pequeño regalo que nos está dando la vida después de todo lo que hemos hecho como familia, no sólo Carlos y yo. Los sacrificios de mis papás y de mi hermano Alejandro después de tantos años metidos en esto”, dijo a EFE emocionado Álvaro Ortiz.

El actual campeón del Abierto Mexicano de Golf se estrena esta semana en el U.S. Open y su segundo major, después de haber participado en el Masters de 2019, mientras que Carlos participa en su tercer Abierto de los Estados Unidos. El juarense Carmona también jugará su primer major después de superar dos torneos de clasificación, mientras que el tamaulipeco Ancer llega a Torrey Pines entre los favoritos y en el vigésimo primer puesto del Ranking Mundial.

“El campo se ve muy parecido a lo que estamos acostumbrados a jugar, aunque sé que se van poner más duros los greenes y va a ser muy difícil atacar las banderas. Depende de cada uno, yo creo que cuando uno juega bien cuando está difícil es una de las cosas más satisfactorias”, dijo a EFE el joven chileno Niemann, 31 del mundo.

“Poder jugar un U.S. Open es siempre una gran sensación, especialmente en un campo que conozco bastante y me gusta mucho. Traigo sensaciones muy positivas y vengo en un buen momento”, comentó a EFE el venezolano Vegas, quien juega su cuarto Abierto de los Estados Unidos esta semana.

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Por su parte, el debutante peruano Luis Fernando Barco, quien será el primer jugador de su país en disputar un Abierto de Estados Unidos, transmite la felicidad de poder participar en su primer U.S. Open.

“La cancha está en condiciones inmejorables y ha sido interesante ver cómo conforme van pasando los días los greenes se ponen más duros y el rough más alto”, comentó Barco a EFE sobre el endurecimiento de las condiciones en Torrey Pines.

EFE

