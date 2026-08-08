OFICIAL: México califica a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección de Futbol de México calificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al vencer a Canadá en las semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf. El conjunto azteca se impuso 2-1 y con eso enfrentará a Estados Unidos en el duelo por el título del torneo juvenil.

México aseguró su boleto a la justa olímpica debido a los lineamientos del torneo. Estados Unidos tiene asegurado su participación en el torneo de futbol porque es el país sede y un boleto estaba en juego durante el torneo de la Concacaf. Al jugarse la final entre estadounidenses y mexicanos, dicho acceso a Los Ángeles 2028 es directo para los verde, blanco y rojo.

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Hasta ahora, solo han logrado calificar México y Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El resto de participantes se conocerá con los torneos regionales de Asia, Sudamérica, Europa, África y Oceanía. En total, participarán 12 selecciones y queda por conocerse a 10 de ellos.

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Vencimos a Canadá, estamos en la Final del Campeonato Concacaf Sub-20 y calificamos a Juegos Olímpicos.



¡Vamos por el título! 🙌#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/iQBImKKP3Z — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 8, 2026

México vuelve a los Juegos Olímpicos tras ausencia en París 2024

Con este resultado, la Selección mexicana de futbol volvió a unos Juegos Olímpicos después de perderse la edición de París 2024. En esa ocasión, el representante de Concacaf fueron Estados Unidos de Norteamérica y República Dominicana; solo en conjunto de las barras y las estrellas superó la fase de grupos, pero cayó en cuartos de final ante Marruecos.

Durante su última participación en unos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, México obtuvo la medalla de bronce. En esa ocasión, el combinado solo cayó ante Japón en la fase de grupos mientras que se impuso a Francia y a Sudáfrica. En los cuartos de final vencieron 6-3 a Corea del Sur y en las semifinales cayeron ante Brasil en penales. Durante el juego por el tercer lugar se impusieron 3-1 a los japoneses.