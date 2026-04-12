El reto del fan engagement en México: el enorme mercado que los clubes aún no aprovechan

La experiencia del aficionado en México vive una transformación silenciosa. Los hábitos cambiaron, las pantallas ganaron terreno y el fan ya no se comporta como antes porque consume contenido a su ritmo, exige experiencias distintas y elige con más cuidado en qué gasta su tiempo y su dinero. En un entorno así, el club que no entiende a su público se queda con tribuna, pero pierde conexión.

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El aficionado cambió: hoy ya no se conquistó igual

En entrevista exclusiva de TV Azteca con Miguel Carderi, especialista en fan engagement y creador de la aplicación Proline MX, sostuvo que “no podemos tratar al fan de la misma manera”, porque los seguidores buscan cosas distintas y responden a estímulos diferentes. Bajo esa lógica, el club que quiera crecer no necesita solo más fans; necesita una estrategia para identificar qué tipo de fan tiene enfrente y qué ofrecerle para sostener el vínculo.

Carderi explicó que su análisis divide al aficionado en tres niveles. El primero es el UltraFan, “el que paga los abonos, el que está en contacto con el equipo”, es decir, el seguidor más fiel y constante en el estadio. Luego aparece el fan activo, que “tal vez no va cada 15 días, pero va relativamente constante” y busca la forma de estar presente. Finalmente está el fan social, que se activa por el evento y el ambiente, un perfil que “se ve cada año… en eventos como la NFL o la Fórmula 1”. Esa segmentación, dijo, puede cambiar por completo la forma en que un club comunica, vende, organiza experiencias y construye comunidad.

El problema de fondo está en el dinero que se deja sobre la mesa. Carderi señaló que “a nivel local… los equipos monetizan a no más del 8% de su afición”, lo que revela un mercado potencial enorme: más del 90% de seguidores interesados que aún no se transforman en ingresos o interacción directa. Y el tema no es exclusivo de México. Según su análisis, incluso gigantes globales como Barcelona y Real Madrid “solamente tienen contacto con el 1%” de su base total de aficionados, pese a que se calcula que superan los 300 millones de seguidores en el mundo.

El mensaje final es claro ya que la diferencia no la hará el club que presuma más aficionados, sino el que mejor los entienda. Porque en 2026, el fan no solo compra boletos: compra pertenencia, experiencia y acceso. Y ahí está la oportunidad real para el futbol mexicano.

México vs Islandia | RESUMEN EXTENDIDO | Amistoso Internacional | Febrero 2026 | TV Azteca Deportes

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