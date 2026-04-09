Los 3 equipos que menos aficionados convocaron en la Jornada 13 del Clausura 2026

México ha demostrado en los estadios que será un gran anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero la realidad actual de la Liga BBVA MX presenta contrastes en este Clausura 2026. Mientras algunas canchas vibran cada fin de semana, otros escenarios lucen vacíos desde el comienzo hasta la Jornada 13, reflejando una desconexión entre el club y sus aficionados.

Mientras que se supo cuáles son los 3 equipos de la Liga MX que más aficionados convocaron en la Jornada 13, en esta ocasión trascendió cuáles son los 3 clubes que menos aficionados convocaron hasta ahora. Según cifras de Transfermarkt, el FC Juárez, Pachuca y Atlético de San Luis ocupan el fondo de esta lista, registrando las entradas más bajas en lo que va del Clausura 2026.

Toluca lidera el historial ante Pachuca|Liga BBVA MX

La convocatoria de estos 3 equipos del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX

FC Juárez (Estadio Olímpico Benito Juárez): 64,656 aficionados totales y 10,776 aficionados promedio.

64,656 aficionados totales y 10,776 aficionados promedio. CF Pachuca (Estadio Hidalgo): 78,259 aficionados totales y 11,180 aficionados promedio.

78,259 aficionados totales y 11,180 aficionados promedio. Atlético de San Luis (Estadio Alfonso Lastras Ramírez): 94,932 aficionados totales y 13,562 aficionados promedio.

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Estas cifras resultan alarmantes considerando la capacidad de sus respectivos estadios. FC Juárez, con un promedio apenas superior a los 10 mil asistentes, lidera esta estadística negativa. La asistencia en el Hidalgo llama la atención porque Los Tuzos marchan en la cuarta posición del torneo. El vacío en el Alfonso Lastras Ramírez responde a la falta de resultados.

¿Cómo están esos equipos tras la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Los Tuzos (4º) marchan bien, mientras los Bravos (10º) se encuentran en la pelea por meterse en la parte alta de la clasificación. San Luis (14º), por su parte, tiene muchos equipos por encima en la tabla de posiciones del Clausura 2026, por lo que su clasificación a la Liguilla parece sumamente improbable.

Lo que les queda en el Clausura 2026 a Pachuca, Juárez y San Luis

En las últimas 4 fechas, los equipos con menos espectadores en lo que va del Clausura 2026 tendrán estos partidos: