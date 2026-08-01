Los juegos que se disputan HOY sábado 1 de agosto de la jornada 1 del Apertura 2026 Liga BBVA MX Femenil

La actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa este sábado 1 de agosto con una triple cartelera. Tras el encuentro inaugural disputado ayer, donde Cruz Azul venció 3-1 a Atlas, las escuadras buscan sumar sus primeros tres puntos del semestre en un certamen que presenta modificaciones estructurales en su sistema de competencia

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Para hoy 1 de agosto, la agenda oficial contempla tres enfrentamientos

Las acciones inician a las 17:00 horas (tiempo de Ciudad Juárez), cuando el FC Juárez Femenil reciba a las Tuzas del Pachuca en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Posteriormente, la actividad se traslada a la Sultana del Norte. A las 19:06 horas, Tigres Femenil hace su presentación en casa enfrentando al Club Puebla en el Estadio Universitario, un duelo donde la escuadra universitaria buscará imponer condiciones en el arranque del campeonato, al cuál siempre son candidatas.

El cierre de la jornada sabatina tendrá lugar en territorio fronterizo a las 21:10 horas. El Club Tijuana Femenil se medirá ante Monterrey Femenil en el Estadio Caliente.

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El cambio de formato para el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

El inicio de este torneo trae consigo un nuevo sistema de competencia en el circuito, abandonando la dinámica de "todas contra todas". A partir de este semestre, los 18 clubes participantes se dividen en dos sectores, Grupo A y Grupo B, integrados por nueve equipos cada uno.

La fase regular constará de 14 jornadas para cada equipo, reduciendo la carga respecto a los 17 compromisos del modelo anterior. El calendario establece que cada club disputará ocho encuentros ante los rivales de su mismo grupo y seis partidos de carácter intergrupal contra los equipos del sector opuesto.

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El pase a la Liguilla estará determinado exclusivamente por la posición obtenida dentro de cada grupo, eliminando de forma definitiva las instancias de Repechaje o Play-In. Los cuatro equipos con mayor cantidad de puntos del Grupo A y los cuatro mejores del Grupo B avanzarán de manera directa a los Cuartos de Final.

Los enfrentamientos en la Liguilla se definirán de manera cruzada entre ambos sectores. El primer lugar del Grupo A se medirá ante el cuarto puesto del Grupo B, y el segundo lugar del Grupo A jugará contra el tercero del Grupo B, replicando la misma fórmula para los clasificados del segundo contingente. Como parte de la planificación a largo plazo, este formato se mantendrá para el Clausura 2027, invirtiendo las localías en la fase de grupos y completando los encuentros intergrupales restantes para garantizar que todos los clubes se enfrenten al menos en una ocasión durante la temporada.

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