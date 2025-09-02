Los jugadores que Carlo Ancelotti ignoró en Brasil y valen casi tanto como la plantilla de México
Carlo Ancelotti dejó fuera de a convocatoria de Brasil a jugadores que son estrellas a nivel mundial, los cuales tiene un gran valor en el mercado
Carlo Ancelotti dejó fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil a Vinícius Junior, Rodrygo y Neymar para la Fecha FIFA de septiembre. Los tres jugadores tienen o tuvieron un precio casi similar a toda la plantilla de México que disputará partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026 ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes .
1. Vinícius Junior
La estrella del Real Madrid tiene actualmente un precio de 170 millones de euros (3.7 mil millones de pesos). No obstante, el delantero alcanzó en verano de 2024 los 200 millones (4.3 mil millones de pesos), el mismo valor que tiene toda la plantilla de la Selección Nacional de México que ganó el bicampeonato de la Copa Oro 2025 tras derrotar a Estados Unidos .
2. Rodrygo
El jugador del Real Madrid tampoco fue convocado por Carlo Ancelotti, ya que el entrenador quiere ver a jugadores que no conoce. Actualmente el futbolista de 24 años tiene un valor en el mercado de 90 millones de euros (casi 2 mil millones de pesos), la mitad de lo que vale el plantel del combinado azteca.
3. Neymar
El exjugador del Barcelona no fue convocado por Brasil ya que se encuentra lesionado, por ello no participará en los duelos de Eliminatoria de la Conmebol. El delantero vale 12 millones de euros (261.5 millones de pesos), pero en su prime llegó a costar hasta 180 millones (casi 4 mil millones de pesos), casi lo que cuesta la plantilla de la Selección Mexicana.
El costo de toda la plantilla de la Selección de México
La Selección de México tiene un valor de 200.7 millones de euros (más de 4.3 mil millones de pesos), de acuerdo con la plataforma Transfermarkt. Cabe destacar que este precio fue sacado en base al equipo que conformó Javier Aguirre para la Copa Oro 2025, por lo que el costo puede variar, ya que varios de los jugadores no fueron convocados para la Fecha FIFA de septiembre, como lo son:
- Guillermo Ochoa
- Israel Reyes
- Julián Araujo
- Luis Chávez
- Gilberto Mora
- Efraín Álvarez
- Julián Quiñones
- Ángel Sepúlveda
Los partidos de Brasil para la Fecha FIFA de septiembre
La Selección de Brasil encarará los partidos de la Fecha FIFA de septiembre sin Vinícius Junior, Rodrygo y Neymar, los cuales serán el jueves 4 de septiembre ante Chile y el martes 9 contra Bolivia. El conjunto verdeamarela se ubica en la tercera posición de las Eliminatorias de la Conmebol, solo por detrás de Ecuador y Argentina.