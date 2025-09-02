Los jugadores que Carlo Ancelotti ignoró en Brasil y valen casi tanto como la plantilla de México

Carlo Ancelotti dejó fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil a Vinícius Junior, Rodrygo y Neymar para la Fecha FIFA de septiembre. Los tres jugadores tienen o tuvieron un precio casi similar a toda la plantilla de México que disputará partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026 ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes .

1. Vinícius Junior

La estrella del Real Madrid tiene actualmente un precio de 170 millones de euros (3.7 mil millones de pesos). No obstante, el delantero alcanzó en verano de 2024 los 200 millones (4.3 mil millones de pesos), el mismo valor que tiene toda la plantilla de la Selección Nacional de México que ganó el bicampeonato de la Copa Oro 2025 tras derrotar a Estados Unidos .

REUTERS Vinícius Junior tiene un valor en el mercado de 180 millones de euros

2. Rodrygo

El jugador del Real Madrid tampoco fue convocado por Carlo Ancelotti, ya que el entrenador quiere ver a jugadores que no conoce. Actualmente el futbolista de 24 años tiene un valor en el mercado de 90 millones de euros (casi 2 mil millones de pesos), la mitad de lo que vale el plantel del combinado azteca.

REUTERS Rodrygo tiene un precio en el mercado de 90 millones de euros

3. Neymar

El exjugador del Barcelona no fue convocado por Brasil ya que se encuentra lesionado, por ello no participará en los duelos de Eliminatoria de la Conmebol. El delantero vale 12 millones de euros (261.5 millones de pesos), pero en su prime llegó a costar hasta 180 millones (casi 4 mil millones de pesos), casi lo que cuesta la plantilla de la Selección Mexicana.

@neymarjr Neymar vale actualmente 12 millones, pero en su prime rondó hasta los 180 millones de euros

El costo de toda la plantilla de la Selección de México

La Selección de México tiene un valor de 200.7 millones de euros (más de 4.3 mil millones de pesos), de acuerdo con la plataforma Transfermarkt. Cabe destacar que este precio fue sacado en base al equipo que conformó Javier Aguirre para la Copa Oro 2025, por lo que el costo puede variar, ya que varios de los jugadores no fueron convocados para la Fecha FIFA de septiembre, como lo son:



Guillermo Ochoa

Israel Reyes

Julián Araujo

Luis Chávez

Gilberto Mora

Efraín Álvarez

Julián Quiñones

Ángel Sepúlveda

Los partidos de Brasil para la Fecha FIFA de septiembre

La Selección de Brasil encarará los partidos de la Fecha FIFA de septiembre sin Vinícius Junior, Rodrygo y Neymar, los cuales serán el jueves 4 de septiembre ante Chile y el martes 9 contra Bolivia. El conjunto verdeamarela se ubica en la tercera posición de las Eliminatorias de la Conmebol, solo por detrás de Ecuador y Argentina.