Estuvo a punto de llegar a Cruz Azul, se declinó por otro equipo y 6 meses después les ganó un título

José Manuel “Chepo” de la Torre pudo haber dirigido a Cruz Azul después de salir de Chivas, club con el que conquistó un campeonato y el cual ya tiene 2 opciones de extranjeros para suplir a Gabriel Milito . Sin embargo, el entrenador no llegó al equipo cementero y se declinó por la propuesta de Toluca, que posteriormente le arrebataría la novena en una final cardiaca.

El exentrenador de la Selección Mexicana reveló en el podcast de El Re.portero que en 2008 recibió la propuesta por el entonces presidente del equipo de conformar un nuevo proyecto para La Máquina, pero en ese tiempo el técnico, Sergio Markarián, El Pingüino que le quitó el frío al club e hizo un gran trabajo al llegar a una final .

Archivo TV Azteca Chepo de la Torre fue campeón con Toluca tras derrotar en la final a Cruz Azul

“Estuve platicando con él [expresidente de Cruz Azul] sobre el equipo, de cómo lo veía. Me comentó que quería que tomara el equipo, [pero] en ese equipo estaba Markarián. La única problemática es que, si Markarián llegaba a la final, él tenía la decisión de si la hacíamos o no”, comentó en la entrevista.

De la Torre comentó que en ese proceso recibió 2 propuestas de trabajo, entre ellas la de Toluca, la cual no pudo rechazar. “Lo curioso es que ese torneo llegamos a la final con Cruz Azul y dije: ´¡Ah caray!’”, refirió en el podcast.

Así fue como “Chepo” de la Torre le ganó el título a Cruz Azul

José Manuel “Chepo” de la Torre llegó a la final en su primer torneo dirigiendo a Toluca y como rival tuvo a Cruz Azul, club a que pudo haber llegado seis meses atrás. El duelo fue intenso, con errores arbitrales para ambos lados, por lo que el campeonato se definió en la tanda de penales tras un empate global de 2-2.

La tanda de penales fue cardiaca, pues se definió hasta la muerte súbita, cuando Hernán Cristante le atajó el tiro a Alejandro Vela, para así “Chepo” arrebatarle la novena a Cruz Azul y entregársela a los Diablos Rojos, que en ese momento conquistaron su título 9 del futbol mexicano.

De la Torre ganó un campeonato más en el Torneo Bicentenario 2010 con Toluca, méritos que le valieron para ser tomado en cuenta y dirigir a la Selección Mexicana durante 3 años, en los cuales conquistó la Copa Oro de 2011 con el combinado azteca mayor.