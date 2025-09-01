América quiere cambiar de sede: estas son las 3 opciones de estadios que tendrían hasta ahora

Después de no poder jugar con su público el fin de semana pasado, el América ya analiza opciones para salir del Estadio Ciudad de los Deportes para su próximo encuentro es el Clásico Nacional contra Chivas. Las Águilas tuvieron un problema en la Alcaldía Benito Juárez y eso provocó que disputaran su duelo ante el Pachuca a puerta cerrada. Según las autoridades de la delegación, el club violó algunos reglamentos.

El sábado, el América venció al Pachuca en el Estadio Ciudad de los deportes. Allan Saint-Maximin se volvió a lucir con un gol y su festejo . Lo malo en esta situación es que no lo pudo hacer ante su gente, ya que el castigo de puerta cerrada no se levantó. Las Águilas se podrían mudar al Cuauhtémoc, Corregidora o Coruca Díaz, después de lo sucedido.

Jose Hernandez/MEXSPORT during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.

“Se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puertas cerradas, debido a que el personal de seguridad del Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez”, dijo el alcalde Luis Mendoza, mediante un video, previo al duelo entre el América y el Pachuca.

¿Dónde jugará el América sus próximos compromisos?

El América tendrá varios días para asimilar si se va del Estadio Ciudad de los Deportes o se queda. Hasta el momento tiene tres opciones y el parón por la Fecha FIFA le ayudará para tomar la mejor decisión. La Liga BBVA MX se reanuda el 12 de septiembre y las Águilas se verán las caras ante las Chivas, en el Clásico Nacional, el 13 de dicho mes.

El América ya ha jugado en el Cuauhtémoc del Puebla en los recientes años. Ahí disputó el partido de ida de la final de hace un par de años ante el Monterrey. Casualmente fue por lo mismo de un posible veto al coloso de la Colonia Noche Buena. El Corregidora del Querétaro también sería un opción clara y con estabilidad para recibir un partido de Primera División. El Coruco Díaz está en planes, pero la directiva del América necesitaría conocer si se adapta a sus necesidades. Actualmente en dicho inmueble juega el Atlante.