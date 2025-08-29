Comienza a sonar este reemplazo para Gabriel Milito si los resultados de Chivas no mejoran

Gabriel Milito no la está pasando bien en Chivas, pues en este Apertura 2025 no ha despuntado el equipo como lo demostró en los partidos de preparación cuando ganaron 2 copas. Debido a los malos resultados, los aficionados rojiblancos se manifestaron en redes sociales y exigieron la salida del argentino , ecos que puede llegar hasta los oídos de los directivos, quienes estarían buscando un reemplazo.

Fernando “Tano” Ortiz es uno de los candidatos a suplir a Milito en caso de que la situación del Guadalajara no mejora, pues según información del portal Soy Futbol, el argentino es un perfil que le gusta a la directiva del Rebaño. Por esa razón no se descarta esa posibilidad, ya que el extécnico de Rayados se encuentra sin trabajo después de renunciar a Santos Laguna tras concluir el Clausura 2025 .

“Tano” no es nada desconocido para Chivas, pues según reportes, en noviembre de 2024 fue sondeado por Alejandro Manzo, secretario general del conjunto de Guadalajara, Jalisco. Tal parece que al Rebaño no le importa el pasado de Ortiz, pues cabe recordar que inició su carrera como entrenador en las inferiores del América, para después tomar las riendas del primer equipo.

Chivas se ubica en el antepenúltimo lugar de la Tabla General con 4 puntos, producto de un partido ganado, uno empatado y 3 perdidos, aunque con un juego menos que el resto de los equipos. Por ello, actualmente está fuera de Play-in y de la Liguilla, situación que le podría costar el puesto a Gabriel Milito.

El argentino tratará de enderezar el barco en las próximas jornadas del Apertura 2025, pero el calendario no le favorecerá, ya que por delante tiene compromisos de suma importancia ante grandes equipos que pelean por el lidero y el campeonato. Contra estos clubes jugará el Guadalajara:



Chivas vs Cruz Azul – sábado 30 de agosto

– sábado 30 de agosto América vs Chivas (Clásico Nacional) – sábado 13 de septiembre

(Clásico Nacional) – sábado 13 de septiembre Chivas vs Tigres – miércoles 17 de septiembre

– miércoles 17 de septiembre Chivas vs Toluca – sábado 20 de septiembre

Gabriel, de no sacar puntos en estos 4 partidos, podría sentenciar el rumbo de Chivas, pues los estaría condenando a no clasificar a Play-in por segundo torneo consecutivo y muy posiblemente firmaría su salida del club.