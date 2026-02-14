Los jugadores MÁS valiosos de la Liga BBVA MX tras el cierre del mercado invernal del Clausura 2026

Con el cierre del mercado invernal de la Liga BBVA MX y tras diversos movimientos que marcaron la planeación deportiva de varios clubes de manera inesperada, el ranking de los jugadores más valiosos del torneo mexicano se actualizó con base en los registros del portal especializado Transfermarkt. La salida de futbolistas de renombre como Álvaro Fidalgo, Sergio Ramos y Allan Saint-Maximin modificó la composición del listado, que ahora refleja a los elementos con mayor valor de mercado dentro del balompié nacional.

Los equipos que figuran dentro de esta clasificación han estado involucrados en la pelea por el título en los últimos torneos, lo que mantiene una relación directa entre valor de plantilla y protagonismo deportivo.

Cruz Azul es el club con mayor presencia al contar con tres futbolistas dentro de los diez primeros lugares, mientras que Club América, Tigres, Tijuana, Chivas de Guadalajara y Toluca también aportan jugadores al listado, consolidando la presencia de planteles que han mantenido regularidad competitiva en los torneos recientes.

¿Cuáles son los jugadores más valiosos?

La principal novedad es la consolidación de Gilberto Mora, wl mediocampista de Tijuana, con 17 años, alcanzó un precio de mercado de 10 millones de euros, cifra que lo coloca como uno de los activos más importantes del torneo. Su crecimiento sostenido y participación constante en el primer equipo lo han llevado a encabezar el listado en una etapa temprana de su carrera profesional y ser de lojugaaodrs importantes de México para la Copa Mundial de la FIFA 2025.

Con el mismo valor aparece Richard Veiga, reciente incorporación del Club América, quien aún suma pocos minutos desde su llegada al equipo capitalino. Su inclusión en el ranking responde a su cotización previa y a la expectativa generada en torno a su papel dentro del plantel, donde se proyecta como el posible nuevo referente del mediocampo tras la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis, movimiento que abrió espacio para una nueva pieza en la zona central del conjunto azulcrema.

Con un precio alrededor de los 9 millones de euros, se ubican futbolistas que han sostenido regularidad en sus respectivos clubes, como lo es Erik Lira con Cruz Azul, mientras que Alexis Vega y Marcel Ruiz colocan a Toluca dentro de los planteles con mayor valor acumulado en esta apartado. A ellos se suman el campeón del mundo, Ángel Correa, jugador de Tigres, y Alejandro Zendejas, también del América, completando el grupo de los “9 millones”.

El listado continúa con José Paradela, valuado en 8.5 millones de euros, y con dos futbolistas que alcanzan los 7 millones: el portero colombiano Kevin Mier, también de Cruz Azul, y Armando González, delantero de las Chivas y actual campeón de goleo de la Liga BBVA MX.