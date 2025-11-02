¿FRACASO? Los números de Aaron Ramsey en su paso por Pumas

La aventura de Aaron Ramsey en el futbol mexicano llegó a su fin de manera abrupta e inesperada. El mediocampista galés, que llegó como refuerzo bomba de los Pumas de cara al Apertura 2025, ha decidido poner punto final a su experiencia en la Liga MX tras una serie de contratiempos que incluyen una grave lesión y un complicado episodio personal que involucró a su mascota "Halo".

El exjugador del Arsenal y la Juventus sufrió una lesión que lo mantendría fuera de las canchas por las dos jornadas restantes, golpe que se sumó a la desaparición de su perro en una guardería canina. Esta combinación de factores habría acelerado su determinación de regresar a su país natal.

Su paso por Pumas dejó números discretos, con 6 partidos disputados, 1 gol y ninguna asistencia en un torneo donde nunca logró encontrar su mejor versión. Aunque mostró destellos de la calidad que lo llevó a destacar en Europa, las constantes molestias musculares, los problemas extra cancha y su falta de ritmo competitivo limitaron su impacto en equipo comandado por Efraín Juárez.

Para el club universitario, esta salida representa el reflejo de una temporada desastrosa. El conjunto auriazul no solo quedó eliminado de puestos de liguilla directa y con pocas esperanzas de play-in, sino que pierde a su fichaje mediático antes de que pudiera consolidarse. Una operación que prometía mucho pero que termina en fracaso para ambas partes.

El caso Ramsey se suma a la larga lista de estrellas internacionales que no lograron adaptarse al fútbol mexicano. Su breve y tormentoso paso por Ciudad Universitaria demuestra una vez más que el prestigio europeo no siempre garantiza éxito en el balompié azteca.

