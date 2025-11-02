Los 5 deportistas de élite que cometieron crímenes y fueron penalizados por la ley

No todos los deportistas tienen el final feliz que cualquiera hubiera imaginado para su carrera. Mientras algunos se convirtieron en ejemplos de vida e inspiración para sus fans y demás colegas, otros mancharon su reputación cometiendo crímenes.

Así es el caso de 5 figuras del deporte que estuvieron en la cárcel por delitos graves. Estos son los deportistas que pasaron una parte de su vida tras las rejas por cometer crímenes.

¿Cuáles son los 5 deportistas que cometieron crímenes y fueron a la cárcel?

Las siguientes figuras del deporte mundial estuvieron o están en la cárcel por haber cometido un asesinato o una violación.



Omar Ortiz

El exportero de los Rayados de Monterrey y Rayos del Necaxa se retiró del fútbol profesional y siguió los malos pasos que arruinaron su vida. Conoció a personas involucradas en el crimen organizado. Se convirtió en parte de una banda de secuestradores que le quitaron la libertad a un hombre, una mujer y un menor de edad. Fue sentenciado a 75 años

Robinho

El futbolista brasileño que supo ser la estrella del plantel de Santos FC y la misma selección verdeamarelha, cometió un delito en grupo en 2017. Con unos amigos decidieron violar la intimidad de una joven en una discoteca de Milán. Fue acusado de violación conjunta y condenado a 9 años. Pero nunca pisó la cárcel.

Oscar Pistorius

El atleta sudafricano que brilló en las competiciones aunque le faltara una pierna, asesinó a tiros a su novia Reeva Steenkamp un 14 de febrero del 2013. Fue condenado en un inicio a 6 años de prisión, pero después de una apelación recibió una condena final de 15 años de cárcel.



Bruno Fernandes de Souza

El guardameta brasileño cometió un crimen en 2010: ordenó que su exnovia fuera secuestrada, torturada y asesinada. El delito se tornó por demás aberrante cuando se difundió que ofreció su carne a unos perros como comida. La sentencia que recibió fue de 22 años de cárcel. Pero recibió el perdón después de 9 años de buena conducta. Luego fue fichado como portero del Boa Esporte.



O.J. Simpson

El running back de los Buffalo Bills fue uno de los mejores deportistas en su posición durante la década de los 70. Fue absuelto del asesinato de su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman. Pero años después fue acusado de robo y secuestro. La pena fue de 9 años de prisión.

