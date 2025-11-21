¿Cumplió? Los números de José Juan Macías con Pumas

El paso de Juan José Macías por Pumas llegará a su fin de manera abrupta y de la peor manera posible. Según confirmaron fuentes cercanas al jugador y al equipo felino, las negociaciones para extender su contrato se han roto debido a diferencias notables con la directiva universitaria, poniendo punto final a una etapa que mostraba destellos prometedores antes de su grave lesión.

El delantero mexicano, quien llegó como refuerzo de emergencia tras las bajas de Ignacio Pussetto previo al torneo y posteriormente ante la de Guillermo Martínez por lesión, había logrado ganarse el respeto de la afición con un rendimiento notable de 4 goles y 2 asistencias en apenas 340 minutos de juego, promediando una anotación cada 85 minutos.

Sin embargo, su temporada terminó prematuramente tras sufrir una compleja lesión de rodilla en la última jornada ante Cruz Azul que incluía rotura de ligamento cruzado, ligamento colateral medial y menisco medial, lo que lo mantendría fuera de las canchas por aproximadamente 9 meses.

No será más jugador de Pumas

La directiva de Pumas había expresado inicialmente su apoyo al jugador durante su recuperación, pero las discrepancias en las negociaciones contractuales habrían llevado a la ruptura definitiva. Macías incluso había sido incluido en el equipo de la semana de la Liga MX antes de su lesión ante La Máquina.

Este desenlace deja al canterano de Chivas en una encrucijada. Deberá recuperarse de su grave afectación física mientras busca un nuevo equipo que apueste por su talento, en lo que representa otro capítulo turbulento en su carrera que ya estuvo cerca del retiro y que Macías sigue trabajando para salir adelante una vez más.

