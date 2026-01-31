La posible alineación de Pumas para enfrentarse a Santos

Pumas espera conseguir este viernes su primera victoria en casa. Una tarea que parece compleja por el funcionamiento del equipo en los últimos partidos, aunque los felinos llegan con ilusiones renovadas tras el parón de selecciones.

"En la planeación a inicio de año, una de las cosas que platicamos es que este parón no nos llegaba en buen momento porque el equipo iba a andar, y viene esto. De lo malo, lo positivo, porque nos sirve para poner a los que no llegaron en la pretemporada de buena forma para el juego ante Santos. No nos gusta, lo sabíamos, pero hay que aprovecharlo", dijo Efraín Juárez.

Juárez debe recuperar la confianza de la afición felina

El estratega de los auriazules sabe que deberá ganar en esta fecha cuatro si quiere volver a ganarse la confianza de la afición felina.

"Me quedo mucho con el segundo tiempo que tuvimos ante León, eso me representa a mí, hicimos el uno a uno y, aunque los libros digan que tienes que empezar a partir del orden, no. Metí tres nueves, metí un carrilero, jugamos con un central y, bueno, creo que generamos, aunque desafortunadamente no somos finos", dijo el DT de Pumas.

Los elegidos por Juárez

Esta sería la probable alineación de los felinos para enfrentar a Santos: Keylor Navas, Jesús Rivas, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Nathan Silva, César Garza, Pedro Vite, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales y Juninho.

"Lo tenemos claro, lo debo ir repitiendo. Empezamos perdiendo con el gol de vestidor y otra vez cuesta arriba, eso es lo que pesa. Empezamos a correr riesgos innecesarios, no partiendo del orden. Ahí el equipo se empezó a fragmentar en el primer tiempo y no generamos muchas opciones de gol; por ahí hay un par. Tenemos la obligación en casa de ir por los partidos. Ahora, nunca planeas ir perdiendo al minuto 9, sabiendo la necesidad que tenemos en nuestra casa, con lo mucho que nos ha costado ganar", sentenció.

