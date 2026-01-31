Figura de Toluca explica por qué Mohamed nunca se cansa de ganar

Franco Romero es el hombre del equilibrio, del orden en el actual bicampeón de México, el 5 del "Turco" Mohamed. Ha jugado cuatro finales con Toluca en apenas un año, siendo una pieza clave en un equipo que no se cansa de ganar, una mentalidad que ha sabido forjar el entrenador argentino.

"Nos encanta ganar, la verdad. Una vez que conseguís lo máximo, obviamente lo querés seguir teniendo y no te gusta ver cómo los demás ganan, querés siempre ganar vos. El objetivo es claro: ir por todo y apuntar siempre a lo máximo. Tenemos un buen equipo, un buen plantel y esperamos este semestre poder tener alguna copa o un título más", dijo Romero.

La trascendencia de Romero en el plantel comandado por Mohamed

Toluca gana... y Romero es parte central de esa mentalidad. Con la ilusión de un tricampeonato en el horizonte, un grupo hecho familia, que respalda a los suyos, como en el caso de Alexis Vega, a quien acompañan para cubrir su ausencia.

"Renovamos las energías, arrancamos bastante rápido, tuvimos poca preparación. Pudimos sacar varios puntos de estas tres jornadas y ahora, en el parón, pudimos ponernos a tono físicamente para lo que resta del semestre, que va a ser duro, con los mismos objetivos del año pasado: llegar al final en todas las instancias", expresó Franco.

Un argentino nacido para liderar. Desde su formación, Romero portó el gafete de capitán, siempre desde el ejemplo. El presente de Franco en Toluca es espectacular y todo indica que aún le quedan muchas alegrías por vivir en el Nemesio Diez.

"Muy grande, obviamente el crecimiento venía de una liga quizá un poco más física que acá, pero difícil también. Yo lo veía como un salto. También el equipo de donde vengo, que es uno de los más grandes de México, fue un cambio grande. En su momento costó, pero gracias a mis compañeros, al técnico, me pude adaptar rápido y el club te da las herramientas también para hacerlo de la mejor manera, y solo tienes que pensar en jugar a la pelota", sentenció.

