ÚLTIMA HORA: Cancelan el GP de Bahréin y Arabia Saudita de la F1, carreras en la que estaría Checo Pérez

La Fórmula 1 confirmó cambios en su calendario de 2026 tras cancelar dos carreras programadas al inicio de la temporada. La decisión fue anunciada por la FIA durante las actividades previas al Gran Premio de China en Shanghái.

Las pruebas afectadas son el Gran Premio de Bahréin, previsto para el 12 de abril en el Circuito Internacional de Bahréin, y el Gran Premio de Arabia Saudita, programado para el 19 de abril. La medida también impacta a las categorías soporte como Fórmula 2, Fórmula 3 y la F1 Academy.

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La cancelación está relacionada con la escalada de tensiones en Medio Oriente, un contexto que ha complicado la organización de eventos internacionales en la región. La situación afecta tanto la seguridad como el traslado del personal y del equipo técnico de las escuderías.

Además del aspecto de seguridad, la logística también influyó en la decisión. Parte del material de los equipos permanece en la región desde las pruebas de pretemporada, lo que dificulta mover cientos de toneladas de equipamiento en un periodo corto.

Cambios en el calendario de la Fórmula 1 2026

Tras la cancelación de las dos carreras, el calendario de la Fórmula 1 pasa de 24 a 22 Grandes Premios. Las opciones de sustituir las fechas con circuitos como el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari en Imola, el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão o Istanbul Park en Estambul fueron analizadas, pero no se concretaron.

Con este ajuste, la temporada tendrá una pausa más amplia de lo habitual. Después del Gran Premio de Japón del 29 de marzo, la actividad se reanudará hasta el Gran Premio de Miami programado para el 3 de mayo.

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Resultados del Gran Premio de China 2026

El Gran Premio de China, disputado en el Circuito Internacional de Shanghái, dejó como ganador a Kimi Antonelli, quien consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 con Mercedes. En la segunda posición terminó su compañero George Russell, mientras que Lewis Hamilton completó el podio con Ferrari.

El Top 10 lo completaron Charles Leclerc, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. y Franco Colapinto. El piloto mexicano Sergio Pérez terminó en la posición 15, mientras que Max Verstappen, Fernando Alonso y Lance Stroll no completaron la carrera.